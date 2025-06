L'Italia ha giocato appena una partita nel gruppo I, ma la deludente sconfitta per 3-0 a Oslo mette già a rischio il cammino di qualificazione verso il Mondiale 2026. È stata una delle notti più buie degli ultimi anni per il calcio italiano, che ha fatto riemergere il brutto Europeo disputato un anno fa dagli azzurri in Germania, quando la Nazionale di Spalletti fu eliminata agli ottavi di finale dopo la sconfitta (altrettanto deludente) per 2-0 contro la Svizzera. È necessario rivedere qualcosa, per evitare di fallire la terza qualificazione consecutiva al Mondiale, un’ipotesi che spaventa i tifosi: saranno fatte delle riflessioni, che prescindono dalla prossima partita contro la Moldova in programma il 9 giugno a Reggio Emilia. Per questo il confronto tra il ct Luciano Spalletti e il presidente federale Gabriele Gravina è fondamentale: un colloquio doveroso per capire se questo progetto è convincente e soprattutto vincente, visti gli ultimi risultati della Nazionale (tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite). Entrambe le parti stanno cercando di capire che linea seguire per provare a qualificarsi al prossimo Mondiale, c’è da valutare il rapporto tra la squadra e Spalletti, lo stesso Gravina deve capire se vuole ancora sostenere il progetto che ha affidato a Spalletti per tre anni, ovvero fino al 2026. I primi colloqui sono già iniziati ieri sera, dopo la sconfitta contro la Norvegia per 3-0, ma nei prossimi giorni ci saranno ulteriori occasioni per il Ct e per il presidente federali di confrontarsi su questi temi.