Spalletti: "Ho chiesto alla squadra una vittoria"

Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla partita contro la Moldavia: "La riunione tecnica di oggi è stata bellissima perché la dovevo fare perfetta, c'è dispiacere di lasciarsi e viene profonda, con del cuore dentro. Ho chiesto di farmi uscire con una vittoria, può essere stimolante che mi vogliano fare un regalo così. L'atmosfera non è strana, è normalissima, un gruppo di persone che si trova bene a stare insieme e si fanno le cose con più dispiacere senza essere menefreghisti, perché c'è stato un rapporto intenso". L'ormai ex ct ha fatto anche mea culpa: "Ho tentato di essere la migliore versione di me ma non ci sono riuscito, negli episodi non sono stato fortunato come quando a Roma vincevamo e c'è stata l'espulsione. Gli infortuni tutti insieme, tutti nello stesso ruolo...". Non cambia però l'idea di Spalletti sul gruppo e sulle possibilità di andare al Mondiale: "Se non do le dimissioni è perché credo che possa arrivare con me, poi le valutazioni sono state altre e io sono fuori, ma la mia convinzione rimane la stessa".

