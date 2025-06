Cile, niente Mondiali 2026: esonerato il Ct Gareca

Niente da fare per il Cile: la vittoria per 2-0 della Bolivia ha ufficializzato la mancata qualificazione ai Mondiali 2026 de La Roja. La squadra guidata dal Ct Ricardo Gareca, infatti, è ultima con appena 10 punti conquistati in 16 parite giocate. Per la terza volta consecutiva, quindi, il Cile non parteciperà ai Mondiali. Al termine della partita il presidente della Federcalcio cilena, Pablo Milad, ha quindi annunciato la fine del percorso del Ct Gareca: dal suo arrivo, a gennaio 2024, il Cile ha vinto soltanto una partita, con otto sconfitte e quattro pareggi. "La Bolivia ha vinto in modo leale. Il ciclo che avevamo iniziato con grande fiducia è terminato - ha detto il presidente della Federcalcio cilena -. Stiamo cercando un allenatore esperto, un commissario tecnico della nazionale che rappresenti i sogni di un'intera nazione. Ora formeremo un comitato con consulenti esterni per valutare quale sia l'opzione migliore. Comprendo la tristezza dei tifosi; ciò che fa più male è essere eliminati da un Mondiale, ma i risultati non sono stati all'altezza".