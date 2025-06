"Si torna sempre dove si è stati felici, a Coverciano stavo da dio", con queste parole Roberto Mancini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato di un possibile ritorno come Ct dell'Italia. L'allenatore italiano nell'agosto del 2023 ha rassegnato le dimissioni come Commissario Tecnico, una scelta che però a posteriori non ripeterebbe: "Non sentivo più la fiducia di prima. Se io e Gravina avessimo parlato di più in quelle settimane, e anche prima, per chiarire certe situazioni, non sarebbe successo nulla. Ho sbagliato, a volte capita di fare degli errori. Se avessi fatto una scelta diversa oggi, chissà, saremmo ancora insieme, per provare ad andare al Mondiale. E magari dopo aver vinto l'Europeo, per tentare la doppietta. Io di nuovo in panchina? Non so quello che succederà e non è il momento di entrare in certi discorsi".