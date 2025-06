Il Cile è in crisi da anni e non sa come uscirne

La sconfitta contro la Bolivia ha sancito l’eliminazione del Cile dai Mondiali del 2026, la terza eliminazione consecutiva. Subito il pensiero corre all’Italia che, come la Roja, l’ultimo Mondiale lo ha vissuto nel lontano 2014 in Brasile. La generazione d’Oro guidata da Sampaoli ormai è passata e il ricambio non c’è stato, anche se dei piccoli segnali di rinascita all’orizzonte si cominciamo a vedere e passano dai giovani. Intanto il Cile a settembre ospiterà il Mondiale Under 20