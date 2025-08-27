Francia: Khephren Thuram convocato, Kolo Muani no

Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della Francia per le partite contro Ucraina (5 settembre) e Islanda (9 settembre), valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Non c'è Kolo Muani, che non rientra nel progetto tecnico di Luis Enrique al Psg nell'attesa di un eventuale ritorno alla Juventus. Fuori anche Kalulu (Juve) e Pavard (Inter). Per quanto riguarda la Serie A ci sono Maignan (Milan), i fratelli Khephren e Marcus Thuram (rispettivamente Juve e Inter). Da segnalare anche la presenza in lista di Adrien Rabiot, in uscita dal Marsiglia dopo la lite con Rowe e che interessa al Milan. Davanti prima assoluta per Akliouche del Monaco, mentre non c'è Ekitiké del Liverpool nonostante le due reti nelle prime due giornate di Premier League.