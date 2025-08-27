Francia: Khephren Thuram convocato, Kolo Muani no

Francia, i convocati di Deschamps: torna Khephren Thuram. Non c'è Kolo Muanifrancia
Il Commissario Tecnico della Francia ha diramato la lista dei convocati per le sfide delle qualificazioni mondiali contro Ucraina (5 settembre) e Islanda (9 settembre). A centrocampo si rivede Khephren Thuram (unica presenza nel marzo 2023). Chiamato anche Rabiot, che piace al Milan. Fuori dalla lista invece Kolo Muani, che la Juventus vorrebbe riportare in Italia
Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati della Francia per le partite contro Ucraina (5 settembre) e Islanda (9 settembre), valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Non c'è Kolo Muani, che non rientra nel progetto tecnico di Luis Enrique al Psg nell'attesa di un eventuale ritorno alla Juventus. Fuori anche Kalulu (Juve) e Pavard (Inter). Per quanto riguarda la Serie A ci sono Maignan (Milan), i fratelli Khephren e Marcus Thuram (rispettivamente Juve e Inter). Da segnalare anche la presenza in lista di Adrien Rabiot, in uscita dal Marsiglia dopo la lite con Rowe e che interessa al Milan. Davanti prima assoluta per Akliouche del Monaco, mentre non c'è Ekitiké del Liverpool nonostante le due reti nelle prime due giornate di Premier League.
La lista dei convocati
Portieri: Mike Maignan (Milan), Lucas Chevalier (Psg), Brice Samba (Rennes).
Difensori: Ibrahima Konaté (Liverpool), Lucas Hernandez (Psg), Malo Gusto (Chelsea), Dayot Upamecano (Bayern Monaco), Jules Koundé (Barcellona), Lucas Digne (Aston Villa), Theo Hernandez (Al-Hilal), William Saliba (Arsenal).
Centrocampisti: Désiré Doué (Psg), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Marsiglia), Khephren Thuram (Juventus).
Attaccanti: Bradley Barcola (Psg), Ousmane Dembélé (Psg), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter), Rayan Cherki (Manchester City), Maghnes Akliouche (Monaco).