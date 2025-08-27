Esplora tutte le offerte Sky
Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Le notizie di mercoledì 27 agosto

El Bilal Touré lascia la Serie A

El Bilal Touré lascia l'Atalanta: è un nuovo giocatore del Besiktas. Tutte le ufficialità estere:

El Bilal Touré lascia l'Atalanta: ufficiale la sua nuova squadra

Fiorentina, Parisi ha firmato fino al 2029

Il giocatore ha firmato il rinnovo del suo contratto con la Fiorentina fino al 2029, manca solo l'annuncio ufficiale per il prolungamento del difensore

Juventus, rifiutati 11 milioni per Savona dal Nottingham

Il Nottingham Forest ha messo gli occhi su Nicolò Savona. Gli inglesi hanno presentato una prima offerta alla Juventus da 11 milioni di euro. No dei bianconeri, che per lasciare partire Savona ne chiedono 18. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa sulle cifre, prima di trattare poi con il giocatore

Piccoli: "Qui ho sentito aria di ambizione"

Le sue prime parole da nuovo giocatore della Fiorentina in conferenza stampa:

Percassi: "Patto con Lookman era cessione estera"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Sportiello, l'amministratore delegato...

Luuk De Jong al Porto: presentazione a sorpresa

Dopo la fine del suo contratto con il Psv, Luuk De Jong riparte dal Porto. Il club portoghese ha...

Lookman: "Ho chiesto ufficialmente la cessione"

Comunicato sui social dell'attaccante nigeriano, che rompe definitivamente con l'Atalanta: "Ho...

Udinese, in arrivo Saba Goglichidze dall'Empoli

Nuovo acquisto per l'Udinese in difesa: in arrivo dall'Empoli Saba Goglichidze. Il difensore si...
