Le notizie di mercoledì 27 agosto
- Roma, Sancho non ha aperto alla destinazione: si lavora su George
- Napoli, si prova a chiudere con Hojlund
- Ed è ad un passo il ritorno di Elmas
- Milan, contatti per Rabiot: come stanno le cose
- Sirene inglesi anche per Savona della Juventus: offerta del Nottingham Forest
- Fiorentina, offerta da 35 milioni dell'Al-Hilal per Comuzzo
- Parma, è fatta per il prestito di Oristanio dal Venezia
El Bilal Touré lascia la Serie A
El Bilal Touré lascia l'Atalanta: è un nuovo giocatore del Besiktas. Tutte le ufficialità estere:
Fiorentina, Parisi ha firmato fino al 2029
Il giocatore ha firmato il rinnovo del suo contratto con la Fiorentina fino al 2029, manca solo l'annuncio ufficiale per il prolungamento del difensore
Juventus, rifiutati 11 milioni per Savona dal Nottingham
Il Nottingham Forest ha messo gli occhi su Nicolò Savona. Gli inglesi hanno presentato una prima offerta alla Juventus da 11 milioni di euro. No dei bianconeri, che per lasciare partire Savona ne chiedono 18. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa sulle cifre, prima di trattare poi con il giocatore
Piccoli: "Qui ho sentito aria di ambizione"
Le sue prime parole da nuovo giocatore della Fiorentina in conferenza stampa:
