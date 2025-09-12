Come annunciato dalla Fifa sul proprio sito, è già iniziata la prima fase per acquistare i biglietti dei Mondiali 2026. Il prossimo 19 settembre sarà selezionato casualmente il numero di candidati ai quali saranno assegnate le fasce orarie per assicurarsi i tagliandi dal 1° ottobre. Ancora da stabilire il prezzo per ogni biglietto CLASSIFICHE - CALENDARIO

È già iniziata la prima fase per acquistare i biglietti ai Mondiali 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. Lo ha annunciato la Fifa che, dalla giornata di mercoledì 10 settembre, darà la possibilità agli appassionati di assicurarsi i tagliandi per il torneo in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Non sarà possibile acquistare direttamente i biglietti ma, come accade per le grandi manifestazioni sportive, gli utenti faranno parte di un'estrazione casuale in cui non si è avvantaggiati in caso di registrazione al servizio prima degli altri. Questa prima fase, dedicata ai tifosi con carte VISA, si concluderà il 19 settembre quando la Fifa selezionerà casualmente un numero imprecisato di candidati e assegnerà loro fasce orarie per l'acquisto dei biglietti non prima del 29 settembre.

Fasce comunicate a ottobre Coloro che saranno estratti potranno acquistare i biglietti dal 1° ottobre, quando la Fifa comunicherà loro esattamente in quale fascia oraria potranno assicurarsi i tagliandi. Secondo quanto riporta la Fifa, la prima fascia oraria di ottobre si concluderà martedì 21 ottobre, quando saranno disponibili i biglietti per tutte le partite (compresa la finale). Non è stato però ancora stabilito quanti biglietti per ogni partita saranno assegnati nella prima fase di vendita.