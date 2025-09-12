Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali 2026, biglietti in vendita: prezzi e come acquistarli sul sito della Fifa

Mondiali

Come annunciato dalla Fifa sul proprio sito, è già iniziata la prima fase per acquistare i biglietti dei Mondiali 2026. Il prossimo 19 settembre sarà selezionato casualmente il numero di candidati ai quali saranno assegnate le fasce orarie per assicurarsi i tagliandi dal 1° ottobre. Ancora da stabilire il prezzo per ogni biglietto

CLASSIFICHE - CALENDARIO

È già iniziata la prima fase per acquistare i biglietti ai Mondiali 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico. Lo ha annunciato la Fifa che, dalla giornata di mercoledì 10 settembre, darà la possibilità agli appassionati di assicurarsi i tagliandi per il torneo in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Non sarà possibile acquistare direttamente i biglietti ma, come accade per le grandi manifestazioni sportive, gli utenti faranno parte di un'estrazione casuale in cui non si è avvantaggiati in caso di registrazione al servizio prima degli altri. Questa prima fase, dedicata ai tifosi con carte VISA, si concluderà il 19 settembre quando la Fifa selezionerà casualmente un numero imprecisato di candidati e assegnerà loro fasce orarie per l'acquisto dei biglietti non prima del 29 settembre.

Fasce comunicate a ottobre

Coloro che saranno estratti potranno acquistare i biglietti dal 1° ottobre, quando la Fifa comunicherà loro esattamente in quale fascia oraria potranno assicurarsi i tagliandi. Secondo quanto riporta la Fifa, la prima fascia oraria di ottobre si concluderà martedì 21 ottobre, quando saranno disponibili i biglietti per tutte le partite (compresa la finale). Non è stato però ancora stabilito quanti biglietti per ogni partita saranno assegnati nella prima fase di vendita. 

 

Il costo dei biglietti

Più di qualche perplessità da parte dei tifosi, che hanno lamentato informazioni poco chiare sul prezzo dei tagliandi. La Fifa non ha ancora comunicato nessun costo relativo al prossimo Mondiale. Va inoltre considerato come i tifosi, attualmente, siano invitati ad assicurarsi un tagliando senza essere a conoscenza di tutte le squadre qualificate. Il sorteggio dei Mondiali sarà infatti svolto il prossimo 5 dicembre.

Mondiali: Altre Notizie

Mondiali, biglietti in vendita: come acquistarli

Mondiali

Come annunciato dalla Fifa sul proprio sito, è già iniziata la prima fase per acquistare i...

Argentina, Mastantuono in campo con la numero 10

Mondiali

Franco Mastantuono ha avuto l'onore di indossare la mitica numero 10 di Lionel Messi nella...

Il Brasile cade in Bolivia: primo ko per Ancelotti

qual. mondiali

Prima sconfitta per Carlo Ancelotti da Ct del Brasile, che cade in casa della Bolivia in un match...

Esordio de Frutos: città (di 92 abitanti) in festa

la storia

Nel video pubblicato da Marca erano circa una trentina nel bar di famiglia a Navares de Enmedio,...

Gattuso: "È la partita più folle da quando alleno"

nazionale

Il Ct analizza la soffertissima vittoria di Debrecen contro Israele che rilancia l'Italia al...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE