Mbappè infortunato, Real Madrid in allarme

Mbappè infortunato durante Francia-Azerbaigian: le news

Mondiali

L'attaccante è uscito per un problema alla caviglia destra nel secondo tempo di Francia-Azerbaigian. E' già rientrato a Madrid, dove sperano di recuperarlo prima della ripresa del campionato e della Champions League, che prevede il 22 ottobre una sfida nella capitale spagnola tra i blancos e la Juventus

MBAPPE' FUORI PER INFORTUNIO

Allarme infortunio per Kylian Mbappé, uscito per un problema alla caviglia destra nel secondo tempo di Francia-Azerbaigian, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali conclusasi 3-0. Reduce da un infortunio alla stessa articolazione con il Real Madrid, il capitano dei Bleus ha subito due colpi nel corso del match, dopo aver aperto le marcature nel primo tempo, ed è stato costretto ad uscire.

Verso la Juventus

L'attaccante salterà la trasferta in Islanda di lunedì prossimo ed è già rientrato a Madrid, dove sperano di recuperarlo prima della ripresa del campionato e della Champions League, che prevede il 22 ottobre una sfida nella capitale spagnola tra i blancos e la Juventus. Mbappè si è aggiunto alla lunga lista degli infortunati della Francia, che comprende quasi tutti gli attaccanti: Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram e Bradley Barcola.

