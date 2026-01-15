Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Italia-Irlanda del Nord a Bergamo, biglietti per i playoff Mondiali in vendita dal 6/2

Mondiali

La Figc ha comunicato che dal prossimo 6 febbraio comincerà la vendita dei biglietti per la semifinale dei playoff mondiali tra Italia e Irlanda del Nord, in programma il 26 marzo allo stadio di Bergamo. I prezzi dei tagliandi verranno resi noti nei prossimi giorni

Comincerà alle 12 di venerdì 6 febbraio la vendita dei biglietti per Italia-Irlanda del Nord, la semifinale dei playoff mondiali che si giocherà il 26 marzo prossimo allo stadio di Bergamo. Lo rende noto la Figc. La prima fase di vendita, che si terrà fino al 10 febbraio, sarà riservata ai titolari della Vivo Azzurro Membership Card. Dal 10 al 16 febbraio seguirà quindi una seconda fase di vendita dedicata agli abbonati dell'Atalanta e a chi ha acquistato il tagliando per Italia-Estonia dello scorso 5 settembre. I biglietti potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18 e gli Over 65. I prezzi dei tagliandi verranno resi noti nei prossimi giorni. 

Approfondimento

Tutto quello che c'è da sapere sull'Irlanda del Nord

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Mondiali, Infantino: "Aiuteremo arbitri con AI"

Mondiali

La FIFA accelera sull’uso dell’intelligenza artificiale in vista dei Mondiali 2026, puntando...

La rovesciata di McTominay entra in un museo

un'opera d'arte

La rovesciata di Scott McTominay, centrocampista del Napoli e della Nazionale scozzese,...

Mondiali, per la finale biglietti fino a 4mila €

Mondiali

Sono note le prime stime riguardo i prezzi dei biglietti per assistere alle partite del Mondiale...

Mondiali 2026 con la novità 'pausa di idratazione'

mondiali 2026

La Fifa ha annunciato una novità per i prossimi Mondiali. In ogni tempo di gioco (al minuto 22)...

Trump: "Football è questo, non quello americano"

Mondiali

Donald Trump tra i protagonisti del sorteggio dei Mondiali di calcio 2026 a Washington: prima di...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE