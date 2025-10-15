Le 8 cose (più curiose) che non sai sull’Uzbekistan di Fabio Cannavaro

Il giocatore più noto - anche e soprattutto se pensiamo al calcio italiano - è Eldor Shomurodov: ex Genoa, Roma, Spezia e Cagliari da 19 gol in Serie A e oggi in Turchia in forza all'Istanbul Basaksehir allenato da Nuri Sahin (comunque in prestito dalla Roma). È lui il miglior bomber all time della sua nazionale con la bellezza di 43 centri in 86 partite e una media perfetta di una rete ogni due match.

Non l'unico uzbeko ex del campionato italiano: prima di lui aveva giocato da noi anche Ilyas Zeytullaev. Una meteora che solo i più fanatici delle statistiche e degli album Panini ricorderanno: appena due partite in A, ma di tutto rispetto. Una contro l'Inter e l'altra contro la Juventus di Fabio Cannavaro.