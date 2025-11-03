Mondiali U18, l'Italia batte il Qatar al debutto

Mondiali U18, Qatar-Italia 0-1: gol partita di InacioDOHA
A Doha nella prima gara del Mondiale Under 18 in Qatar, gli azzurrini allenati da Favo partono con una vittoria nella partita inaugurale del gruppo A: decisivo il gol segnato al 19’ da Samuele Inacio, fantasista del Borussia Dortmund e figlio di Inacio Pià, eletto anche player of the match. L’Italia Under 18 tornerà in campo giovedì alle 13.30 italiane contro la Bolivia, ko con il Sudafrica nell’altra gara del girone
QATAR-ITALIA 0-1
- 19' Inacio
- QATAR (5-4-1): Saber; Hassanein, Malak, Friakh, Khalid, Majid; Alqadi (70' Abdelrahman), Akram (70' Ndaw), Almarzouqi, Jamil (55' Mohamed); Ktit (70' Waleed)All.: Álvaro Mejía Pérez
- ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Iddrisa (90’+1 Bovio), Borasio, De Paoli, Mambuku; Steffanoni, Baralla (81' Prisco), Luongo (62' Maccaroni); Inácio; Lontani (81' Arena), Elimoghale (62' Campaniello).All.: Massimiliano Favo