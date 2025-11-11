Yamal salta Georgia e Turchia: disappunto Spagna

Forfait di Lamine Yamal per le due partite di qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Georgia e Turchia , decisive ottenere il pass per la fase finale. Lo ha annunciato oggi la Federcalcio spagnola (Rfef) esprimendo disappunto per essere stata avvertita solo all'ultimo momento del ritiro del giocatore dal Barcellona . "I servizi medici della RFEF desiderano esprimere la loro sorpresa e insoddisfazione dopo aver saputo , alle 13.47 di lunedì 10 novembre, giorno dell'inizio del raduno ufficiale con la squadra nazionale, che il giocatore Lamine Yamal aveva subito un intervento invasivo con radiofrequenza per trattare i suoi dolori al pube la mattina stessa ", dice la federazione in un comunicato. "Questa procedura è stata eseguita senza informare preventivamente lo staff medico della nazionale - si legge nella nota - che ne è venuto a conoscenza solo attraverso un rapporto ricevuto alle 22:40 di ieri sera, in cui si dice che il riposo è raccomandato per sette-dieci giorni ". La Rfef, "dando sempre la priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere del giocatore", ha quindi liberato Yamal dalla sua convocazione .

La situazione nel girone E di qualificazione

La Spagna vicinissima alla qualificazione nel Girone E. 12 punti totali, 3 più della Turchia. Ben lontane Georgia (3) e Bulgaria (0). A Tblisi il 15 novembre la Georgia ospita proprio la Spagna, mentre la Turchia di Montella gioca in casa contro la Bulgaria. Non fossero ancora chiusi i giochi, l’ultimo turno del 18 novembre propone proprio la sfida diretta tra Spagna e Turchia, con Yildiz e compagni chiamati a fare l’impresa in quel di Siviglia. Gli spagnoli hanno una differenza gol di +15, mentre i rivali di +3, quindi un pareggio in Andalusia potrebbe regalare alla squadra di De la Fuente il ticket per gli USA. Lo stesso esito sarebbe raggiunto anche da una sconfitta, a condizione che la Spagna abbia vinto la partita precedente e che la differenza non sia superiore a 12 gol. Chiude il girone la gara tra Bulgaria e Georgia.