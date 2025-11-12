Moldavia ai playoff Mondiali? È possibile (con l'ipotesi di uno spareggio con Italia)qualificazioni
Introduzione
Quella tra Italia e Moldavia potrebbe non essere l’ultima sfida tra le due squadre, verso il Mondiale. Se quella di giovedì è una gara che sulla carta non conta più di tanto, gli Azzurri potrebbero ritrovare la Moldavia sul loro cammino… agli spareggi. E lì il peso sarebbe ben diverso. Ma come può la Moldavia ultima nel girone sperare ancora nel playoff? Ve lo spieghiamo
Quello che devi sapere
Al Mondiale con questi numeri? Si può
Sei partite nel girone di qualificazione, cinque sconfitte e un pareggio; 4 gol fatti, 26 subiti (16 solo nelle due partite contro la Norvegia). Una squadra con questi numeri può sperare di andare al Mondiale? La risposta è sì. È l’incredibile caso della Moldavia, prossima avversaria dell’Italia (giovedì 13 novembre) che sogna ancora un posto ai playoff. Ultima nel gruppo degli Azzurri – dominato dalla Norvegia – ovviamente non è percorrendo la strada del girone che la Moldavia può arrivare al Mondiale. Ce n’è un’altra, e le chance per i moldavi non sono nemmeno poche. Certo, molto dipende dai risultati degli altri gironi, ma se poi la Moldavia veramente arrivasse agli spareggi l’Italia avrebbe il 25% di probabilità di trovarsela contro di nuovo…
Un pass grazie alle vittorie con Malta e Andorra
Se Norvegia e Italia si sono già assicurate i primi due posti nel girone (e il miraggio del primo posto per gli Azzurri passa esclusivamente per un'improbabile caduta di Haaland e compagni contro l'Estonia), il possibile pass della Moldavia si chiama Nations League, e le sue speranze di Mondiale sono legate al regolamento con cui la Uefa mette a disposizione gli slot per la Coppa del Mondo 2026. Per le squadre europee sono 16 in tutto, di cui 12 riservati alle vincitrici dei rispettivi gironi di qualificazione. Per gli altri 4 si passa dai playoff, a cui partecipano le 12 seconde classificate (quasi certamente il caso dell’Italia) e… le 4 squadre meglio posizionate nei gironi di Nations League 2024/25 (ovviamente tra quelle che non hanno già ottenuto il pass). E qui spunta la Moldavia, che il proprio girone (nella Lega D di Nations League) l’ha vinto. Precedendo Malta e Andorra in un girone da 3, ma poco conta.
Come vengono ripescate le 4 di Nations League?
Il meccanismo con cui vengono ripescate le 4 squadre dalla Nations League si basa su un ranking stilato dalla Uefa: le squadre vengono ordinate in una graduatoria che vede ai primi posti le quattro vincitrici dei gruppi di Lega A, seguite dalle quattro vincitrici dei gruppi di Lega B, poi le quattro vincitrici dei gruppi di Lega C e infine le due vincitrici (Moldavia e San Marino) dei due gruppi – 1 e 2 – di Lega D. Un ranking riassunto nello specchietto sotto.
Ora, le squadre che hanno già ottenuto il pass Mondiale o il pass playoff attraverso il girone di qualificazione (evidenziate in giallo) vengono “depennate” dall’elenco e liberano il posto a quelle che seguono in graduatoria. Al momento i quattro posti (in azzurro) spetterebbero a Galles, Romania, Svezia e Irlanda del Nord, con la Moldavia tagliata fuori e dunque costretta a tifare per una di queste nazionali. Il motivo è semplice: se Galles, Romania, Svezia o Irlanda del Nord (ne basta anche una sola) si prendessero il pass playoff raggiungendo il secondo posto nel girone (per le prime posizioni sono già tagliate fuori) libererebbero un altro slot, e la Moldavia sarebbe pronta a prenderselo. Anche perdendo con l’Italia, anche chiudendo da ultima il girone.
Chi può aiutare la Moldavia?
Tra le quattro “candidate”, ben tre potrebbero realizzare il sogno proibito della Moldavia. Escludendo la Svezia (ultima nel gruppo B con 1 punto e che quindi andrà al playoff passando “serenamente” da questo ranking), ci sono Romania, Galles e Irlanda del Nord tutte terze nei rispettivi gironi, e con buone chance di operare un sorpasso, andare al playoff da seconde e cedere uno slot alla Moldavia. Nello specifico ecco la situazione:
- Irlanda del Nord terza nel gruppo A, a -3 dalla Slovacchia (con scontro diretto venerdì 14 novembre)
- Romania terza nel gruppo H, a -3 dalla Bosnia (con scontro diretto sabato 15 novembre)
- Galles terzo nel gruppo J, a -3 dalla Macedonia del Nord (con una partita in meno e scontro diretto tra le due all’ultima giornata, il 18 novembre)
Agli spareggi potrebbe essere ancora Italia-Moldavia
L’ultima curiosità però tocca da vicino l’Italia. Una volta definite le 16 squadre che accederanno ai playoff, queste vengono ordinate in base al ranking Fifa e si procede poi agli abbinamenti delle semifinali playoff tramite sorteggio: le migliori 4 nel ranking Fifa (tra cui l’Italia) avranno il “vantaggio” di essere abbinate alle 4 che sono arrivate ai playoff tramite Nations League. È il motivo per cui sugli Azzurri aleggiano gli spettri di Svezia e Irlanda del Nord (già protagoniste di incubi più o meno recenti), ma a questo punto anche quello della Moldavia. E dopo averla già affrontata due volte nel girone – in un girone che comunque vada la Moldavia chiuderà malissimo – potremmo trovarci una terza volta, stavolta in lotta per un posto al Mondiale in una gara secca. Nel dubbio, meglio prendere la gara di giovedì come una possibile prova generale...