Il meccanismo con cui vengono ripescate le 4 squadre dalla Nations League si basa su un ranking stilato dalla Uefa: le squadre vengono ordinate in una graduatoria che vede ai primi posti le quattro vincitrici dei gruppi di Lega A, seguite dalle quattro vincitrici dei gruppi di Lega B, poi le quattro vincitrici dei gruppi di Lega C e infine le due vincitrici (Moldavia e San Marino) dei due gruppi – 1 e 2 – di Lega D. Un ranking riassunto nello specchietto sotto.



Ora, le squadre che hanno già ottenuto il pass Mondiale o il pass playoff attraverso il girone di qualificazione (evidenziate in giallo) vengono “depennate” dall’elenco e liberano il posto a quelle che seguono in graduatoria. Al momento i quattro posti (in azzurro) spetterebbero a Galles, Romania, Svezia e Irlanda del Nord, con la Moldavia tagliata fuori e dunque costretta a tifare per una di queste nazionali. Il motivo è semplice: se Galles, Romania, Svezia o Irlanda del Nord (ne basta anche una sola) si prendessero il pass playoff raggiungendo il secondo posto nel girone (per le prime posizioni sono già tagliate fuori) libererebbero un altro slot, e la Moldavia sarebbe pronta a prenderselo. Anche perdendo con l’Italia, anche chiudendo da ultima il girone.