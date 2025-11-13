Il Ct commenta il successo arrivato nel finale contro la Moldavia per 2-0: "Io sono contento della prestazione dei ragazzi, mi rammaricano i cori di contestazione dei tifosi ma dico che è la prima volta che l'Italia vince sei gare nel girone di qualificazione ai Mondiali. E sono sicuro che ci qualificheremo". Su Pio Esposito: "Farà grandi cose, deve stare tranquillo". Sulla Norvegia: "Batterla aumenterebbe l'autostima" MOLDAVIA-ITALIA 0-2 - CLASSIFICHE - PAGELLE

Un mix di sentimenti traspare dalle parole di Gennaro Gattuso al termine della partita vinta nel finale a Chisinau per 2-0 dall'Italia: "Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi, abbiamo mandato in campo una squadra interamente nuova e sapevamo che sarebbero potute arrivare delle difficoltà - dice - Sono un po' arrabbiato per quello che ho sentito nel secondo tempo, venire qua e sentire i tifosi che dicono ai miei giocatori 'andate a lavorare' mi fa star male. Ci son rimasto male, sono rammaricato". Il Ct non si spiega questa forma di mini-contestazione: "Non so da dove e da cosa nasca, io so soltanto che è la prima volta che l'Italia vince sei partite alle qualificazioni per un Mondiale. Io sono sicuro che raggiungeremo il nostro obiettivo, ne sono sicuro".



"Battere la Norvegia aumenterebbe l'autostima" Primo posto solo aritmeticamente raggiungibile, ma la reatà dei fatti dice che l'Italia disputerà i playoff. Tuttavia la sfida di San Siro con la Norvegia può essere determinante per accrescere l'autostima: "Battere la Norvegia aumenterebbe l'autostima della nostra squadra - dice ancora - Quando giocavo io la miglior seconda andava direttamente al Mondiale. Oggi è cambiato tutto ma sicuramente ci conquisteremo il Mondiale. Sono molto soddisfatto. Ero preoccupato per i tanti cambi, ma i ragazzi hanno risposto bene stasera".