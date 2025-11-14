Una vittoria che, probabilmente, resterà impressa solo nelle statistiche. L'Italia era scesa in campo a Chisinau già consapevole dello schiacciante successo della Norvegia sull'Estonia e il 2-0 ai danni della Moldavia ha solo rimandato l'inevitabile aritmetica condanna. Saranno i norvegesi - a meno di un clamoroso 9-0 nella sfida di San Siro - a qualificarsi direttamente per i Mondiali 2026, mentre gli Azzurri dovranno cercare di guadagnarsi un posto ancora attraverso i playoff dopo le delusioni Svezia (2018) e Macedonia (2022). In vista degli spareggi, in programma il 26 e 31 marzo 2026, la Nazionale di Gattuso sarà inserita in prima fascia nei sorteggi grazie al miglior ranking: affronterà in semifinale secca (in casa) una di quarta fascia, dunque "ripescata" tra le vincitrici della Nations League 2024/25, e poi eventualmente in finale una di seconda e terza fascia. Sorteggio che si terrà a Zurigo giovedì 20 novembre, alle 13.