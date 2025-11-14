Offerte Black Friday
Sorteggio playoff Mondiali, data e orario in cui l'Italia conoscerà la propria avversaria

Mondiali

Manca solo l'aritmetica, ma l'Italia prenderà parte per la terza volta di fila ai playoff per qualificarsi ai Mondiali: il sorteggio si terrà giovedì 20 alle 13, in diretta su Sky Sport 24

MOLDAVIA-ITALIA 0-2 - LE POSSIBILI AVVERSARIE AI PLAYOFF

Una vittoria che, probabilmente, resterà impressa solo nelle statistiche. L'Italia era scesa in campo a Chisinau già consapevole dello schiacciante successo della Norvegia sull'Estonia e il 2-0 ai danni della Moldavia ha solo rimandato l'inevitabile aritmetica condanna. Saranno i norvegesi - a meno di un clamoroso 9-0 nella sfida di San Siro - a qualificarsi direttamente per i Mondiali 2026, mentre gli Azzurri dovranno cercare di guadagnarsi un posto ancora attraverso i playoff dopo le delusioni Svezia (2018) e Macedonia (2022). In vista degli spareggi, in programma il 26 e 31 marzo 2026, la Nazionale di Gattuso sarà inserita in prima fascia nei sorteggi grazie al miglior ranking: affronterà in semifinale secca (in casa) una di quarta fascia, dunque "ripescata" tra le vincitrici della Nations League 2024/25, e poi eventualmente in finale una di seconda e terza fascia. Sorteggio che si terrà a Zurigo giovedì 20 novembre, alle 13.

Playoff sorteggio Italia

Quando e dove vedere il sorteggio

Sarà possibile seguire il sorteggio di Zurigo, che definirà le semifinali e finali dei playoff Mondiali 2026, in diretta su Sky Sport 24. L'evento si terrà giovedì 20 novembre alle 13: si partirà dal sorteggio dei playoff che coinvolge Bolivia (Conmebol), Nuova Caledonia (OFC) e le squadre dell’AFC, della CAF e della Concacaf, per poi proseguire con il sorteggio dei playoff europei dove sarà protagonista, a meno di clamorosi epiloghi nelle qualificazioni, anche l'Italia.

Approfondimento

L'Italia resta al 2° posto: tutte le classifiche

