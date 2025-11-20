Sorteggio Mondiali 2026, le avversarie dell'Italia ai playoff in diretta LIVE
L'Italia è pronta a conoscere il nome della sua avversaria ai playoff verso i Mondiali 2026. L'urna di Zurigo metterà di fronte agli Azzurri una tra Svezia, Romania, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord (con gara da giocare in casa) ma stabilirà anche il "percorso" verso la finale delle altre possibili avversarie dell'Italia per la qualificazione. Diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it alle 13
in evidenza
Il sorteggio LIVE su Sky Sport 24 e in streaming skysport.it
Agli spareggi europei partecipano 16 squadre: le 12 seconde classificate nei gironi delle qualificazioni europee e quattro squadre qualificate tramite la UEFA Nations League 2024/25.
- Le seconde classificate nei gironi sono: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Cechia, Danimarca, Italia, Kosovo, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Türkiye, Ucraina, Galles
- Le qualificate dalla Nations League sono: Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord
Come sono suddivise le squadre per il sorteggio
Prima fascia:
- ITALIA (9)
- Danimarca (20)
- Turchia (26)
- Ucraina (27)
Seconda fascia:
- Polonia (33)
- Repubblica Ceca (44)
- Galles (34)
- Slovacchia (46)
Terza fascia:
- Albania (61)
- Irlanda (62)
- Bosnia ed Erzegovina (75)
- Kosovo (84)
Quarta fascia (una di queste sarà l'avversaria dell'Italia nella semifinale playoff)
- Svezia
- Macedonia del Nord
- Romania
- Irlanda del Nord
Le 4 possibili avversarie dell'Italia: formazioni-tipo e curiosità
Meglio pescare Lucescu, Gyokeres&Isak, Elmas o il vecchio incubo dell'Irlanda del Nord?
Verso il sorteggio playoff: le possibili avversarie dell'ItaliaVai al contenuto
Chi andrebbe al Mondiale con le regole... della Champions?
Il format delle qualificazioni europee è stato un tema molto discusso negli ultimi giorni: l'Italia ha chiuso a quota 18 punti eppure sarà costretta agli spareggi, e nemmeno una vittoria nel ritorno contro la Norvegia sarebbe bastata per il primato (salvo improbabili goleade). Ma come si sarebbero piazzati gli azzurri in una ipotetica classifica unica (stile Champions) tra tutte le 54 nazionali? Spoiler: saremmo stati tra le migliori dodici
Chi andrebbe al Mondiale se ci fossero le regole della nuova Champions?Vai al contenuto
Buffon: "Eviterei Svezia ed eventualmente Polonia in finale"
Infine, Buffon si sbilancia sulle squadre che eviterebbe al sorteggio: “Potessi scegliere direi nessuna, perché poi magari la vita si diverte a castigarti. Ma se si potesse evitare la Polonia in finale e magari in trasferta e la Svezia in semifinale… poi tutte le altre sono partite che vanno giocate e le giocheremmo con ottime possibilità di vittoria".
Buffon: "La Norvegia è tra le prime 5-6 al mondo"
Ancora Buffon a Sky: "La sconfitta con la Norvegia ci è dispiaciuta più per il risultato che per la prestazione, ma non ci deve intaccare: in un percorso virtuoso c’è sempre un contrattempo, ma tutto sta a come si reagisce a questo contrattempo. E’ stata una partita in cui nel primo tempo non gli abbiamo fatto fare un tiro e noi abbiamo avuto due o tre opportunità per fare il 2-0. Fino al 78’ eravamo 1-1. Significa che siamo una squadra ultracompetitiva se non perde certe caratteristiche e se sta sempre aggrappata alla partita. La Norvegia in questo momento storico è tra le prime 5-6 del mondo come valori perché ha entusiasmo, fisicità, vigore fisico, tecnica e ha tre fenomeni, che vuol dire partire da “uno e mezzo” o 2-0 a partita e queste sono cose significative nel calcio. I numeri in quella partita sono stati tutti equi… a parte il risultato”.
Buffon: "La gente vede fantasmi ma sappiamo quanto valiamo"
Gigi Buffon, appena arrivato nella sede della Fifa per il sorteggio, si è fermato per parlare ai microfoni di Sky: "Come attendiamo i mesi da qui a marzo? Lavorando sulla testa e un po’ su tutto. Li attendiamo con trepidazione e con entusiasmo perché alla fine stiamo prendendo una strada molto particolare in Italia. Una strada delicata, che è quella del 'Ricordati che devi morire...', come nella scena del film 'Non ci resta che piangere'. Quando ci sono queste cose, la gente ha sempre paura e vede fantasmi ovunque e invece spero che saranno due partite importanti, che vanno affrontate per quello che siamo e che valiamo e per quello che è la nostra storia".
Gattuso e Buffon, l'arrivo a Zurigo per il sorteggio
Come funziona il sorteggio
Il sorteggio inizia con la prima fascia e termina con la quarta. I quattro percorsi degli spareggi sono formati come segue:
- a. Prima fascia: le quattro squadre vengono assegnate alle semifinali 1, 3, 5 e 7 in ordine di estrazione.
- b. Seconda fascia: le quattro squadre vengono sorteggiate nella prima posizione disponibile delle semifinali 2, 4, 6 e 8.
- c. Terza fascia: le quattro squadre vengono sorteggiate nella prima posizione disponibile delle semifinali 2, 4, 6 e 8.
- d. Quarta fascia: le quattro squadre vengono sorteggiate nella prima posizione disponibile delle semifinali 1, 3, 5 e 7
Il format dei playoff
- Gli spareggi sono a eliminazione diretta e in gara unica. Ogni percorso di spareggio prevede due semifinali tra una testa di serie e una non testa di serie: Fascia 1 - Fascia 4 e Fascia 2 - Fascia 3.
- Le teste di serie giocano la semifinale di spareggio in casa. In ogni percorso, le vincitrici delle semifinali accederanno alla finale di spareggio. Per ogni finale viene effettuato un sorteggio anticipato, in modo da determinare quali vincitrici delle semifinali giocheranno in casa.
- Le semifinali si disputeranno giovedì 26 marzo, mentre le finali sono in programma martedì 31 marzo 2026.
Chi partecipa ai playoff?
Agli spareggi europei partecipano 16 squadre: le 12 seconde classificate nei gironi delle qualificazioni europee e quattro squadre qualificate tramite la UEFA Nations League 2024/25.
- Le seconde dei gironi: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Cechia, Danimarca, Italia, Kosovo, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Türkiye, Ucraina, Galles
- Le qualificate dalla Nations League: Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord
Materazzi, Karembeu e Dahlin 'assistenti' al sorteggio
I due campioni del Mondo Christian Karembeu e Marco Materazzi, insieme a Martin Dahlin, terzo con la Svezia a Usa 1994, saranno gli assistenti per il sorteggio dei Mondiali e dei playoff Europei
Scozia-Danimarca: effetto Mondiale, il gol di Tierney che 'taglia' in due i danesi. VIDEO
Al 93' la Scozia segna la rete del vantaggio sulla Danimarca che vale la qualificazione ai Mondiali 28 anni dopo l'ultima volta. Tierney entra al 72' e poi con un sinistro dal limite carico di effetto 'aggira' la difesa danese e le mani di Schmeichel che pur allungandosi il più possibile non riesce a deviare il pallone e a impedire il 3-2 della Scozia
Scozia, solo gol belli: Tierney 'taglia' in due i danesi al 93' così. VIDEOVai al contenuto
McTominay, in Scozia-Danimarca il gol è da leggenda: il video allo Sky Sport Skill. VIDEO
Nello spettacolare scenario di Hampden Park, nello scontro diretto per l'accesso ai Mondiali, McTominay si carica sulle spalle la Scozia e contro la Danimarca segna un gol straordinario: al 3' padroni di casa in vantaggio con una spettacolare rovesciata del centrocampista del Napoli. La Danimarca e Schmeichel soprattutto può solo restare a guardare. I danesi pareggiano, subiscono il 2-1 poi raggiungono il 2-2 ma nel recupero perdono 4-2. Scozia ai Mondiali. Riguarda il gol allo Sky Sport Skill
McTominay, un gol leggendario: riguardalo allo Sky Sport Skill. VIDEOVai al contenuto
Qualificazioni Mondiali, Ronaldo miglior marcatore di sempre
Con i gol nella pausa di novembre, Haaland ha fatto già un salto importante nella classifica storica dei migliori marcatori alle qualificazioni mondiali. Il norvegese si è portato a ridosso della top 20, mentre Dzeko ha staccato Suarez ed è 6° da solo. Nella scorsa pausa Ronaldo aveva superato definitivamente il guatemalteco Carlos Ruiz andando solo in testa. In Sudamerica nessuno ha fatto meglio di Messi: l'argentino è sul podio. Lewandowski incalza al quinto posto: ecco la top 25
Qualificazioni Mondiali, la CLASSIFICA marcatori all-timeVai al contenuto
Doku nel segno di Ronaldo, dribbling e gol da... Fenomeno. VIDEO
L'attaccante del Manchester City e della nazionale belga segna il primo dei suoi due gol contro il Liechtenstein con un gesto che ricorda da vicino Ronaldo il Fenomeno: velocità pura, dribbling in doppio passo che manda a vuoto l'avversario e sinistro di precisione chirurgica. Il Belgio certifica la sua qualificazione ai Mondiali battendo senza grossi problemi e con un nettissimo 7-0 il malcapitato Liechtenstein
Nel segno di Ronaldo, il gol di Doku è da Fenomeno. VIDEOVai al contenuto
Apoteosi Scozia, McLean si traveste da rugbysta e segna da metà campo al 99'. VIDEO
La Scozia è anche una delle patrie del rugby e nell'occasione McLean si traveste da rugbysta e piazza un calcio che vale molto più di tre punti. Legittima e conferma la qualificazione ai Mondiali per la Scozia a 28 anni dall'ultima volta. Con la rete del 4-2 demolisce ogni speranza per la Danimarca di arrivare al pareggio con un improbabile colpo di coda
McLean, un calcio da rugbysta: segna da metà campo al 99'. VIDEOVai al contenuto
Il record di Curaçao (che sarà al Mondiale)
Con la qualificazione al Mondiale 2026, Curaçao scrive la storia diventando la nazione più piccola mai stata a una Coppa del mondo di calcio, con i soli 444 km² (appena 156.000 abitanti)
Grande quanto Perugia, il bus vintage, il reggaetton e un 'volpone' in panchinaVai al contenuto
Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati in Centroamerica
Haiti torna alla fase finale della Coppa del Mondo 52 anni dopo l'ultima volta, ci sarà anche Panama. E poi c'è la favola di Curaçao
Qualificazioni Mondiali 2026, storico pass per Curaçao. Ci sono anche Haiti e PanamaVai al contenuto
Le classifiche finali delle qualificazioni europee
Le classifiche dei gironi delle qualificazioni MondialiVai al contenuto
Mondiali, quali nazionali hanno partecipato a più edizioni? La classifica
Solo una nazionale non ha mai saltato una singola edizione della coppa del mondo, ma qual è la classifica generale per presenze? Quanti Paesi hanno disputato almeno un Mondiale? Chi ha giocato più partite, fatto più punti o segnato più gol? Ecco le statistiche più interessanti, in attesa che i playoff europei e interzona consegnino a marzo le ultime sei squadre iscritte alla corsa americana
Sai qual è l'unica nazionale che non ha mai saltato un Mondiale?Vai al contenuto
Mondiali, le squadre già qualificate
Mancava solo l'aritmetica per Spagna e Belgio ed è arrivata nell'ultima giornata dei gironi di qualificazione; pass conquistato anche da Austria, Svizzera e Scozia che tornano nella fase finale. Si aggiungono a Germania, Olanda, Norvegia, Portogallo, Francia, Croazia e Inghilterra. Restano ancora quattro posti disponibili per le europee, quelli che si possono conquistare attraverso gli spareggi di marzo (dove ci sarà anche l'Italia).
Arrivano altre cinque europee qualificate ai MondialiVai al contenuto
Guida alle possibili avversarie dell'Italia
Nell'attesa iniziamo a conoscere meglio le possibili avversarie dell'Italia e capiamo come funziona il meccanismo dei playoff. Tutto in questa guida:
Verso il sorteggio playoff: le possibili avversarie dell'ItaliaVai al contenuto
Oggi il sorteggio Playoff Mondiali: come seguirlo
Conclusa la fase a gironi delle qualificazioni Mondiali, l’Italia – seconda nel proprio gruppo alle spalle della Norvegia – adesso conosce i nomi delle possibili avversarie al playoff. Sarà una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia del Nord. Il sorteggio di oggi, giovedì 20 novembre (in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it) stabilirà quale. Potrete seguire il sorteggio LIVE anche qui, attraverso il nostro liveblog aggiornato in diretta.