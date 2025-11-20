Ancora Buffon a Sky: "La sconfitta con la Norvegia ci è dispiaciuta più per il risultato che per la prestazione, ma non ci deve intaccare: in un percorso virtuoso c’è sempre un contrattempo, ma tutto sta a come si reagisce a questo contrattempo. E’ stata una partita in cui nel primo tempo non gli abbiamo fatto fare un tiro e noi abbiamo avuto due o tre opportunità per fare il 2-0. Fino al 78’ eravamo 1-1. Significa che siamo una squadra ultracompetitiva se non perde certe caratteristiche e se sta sempre aggrappata alla partita. La Norvegia in questo momento storico è tra le prime 5-6 del mondo come valori perché ha entusiasmo, fisicità, vigore fisico, tecnica e ha tre fenomeni, che vuol dire partire da “uno e mezzo” o 2-0 a partita e queste sono cose significative nel calcio. I numeri in quella partita sono stati tutti equi… a parte il risultato”.