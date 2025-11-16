Offerte Black Friday
Italia-Norvegia, Solbakken e il discorso motivazionale alla squadra a San Siro

Squadra raccolta in cerchio e discorso del ct Stale Solbakken sul terreno di gioco di San Siro. Si motiva così la Norvegia in attesa della sfida contro l'Italia: "Ci saranno 7000 norvegesi. La famiglia reale sarà qui. Dobbiamo essere presenti, ognuno di voi deve assumersi questa responsabilità. Finora abbiamo fatto un percorso perfetto, non dobbiamo rovinarlo solo perché uno o due di voi non si farà vedere"

