E' diventato l'idolo di un'intera nazione: nei pub, per strada, al lavoro in Irlanda non si parla d'altro. Al punto che l'aeroporto di Dublino, sui social, ha deciso di intitolargli la pagina ufficiale. E' Troy Parrott, 22enne attaccante dell'AZ Alkmaar, che dopo la doppietta contro il Portogallo si è reso protagonista di una storica tripletta domenica sera contro l'Ungheria. L'ultima delle tre reti a Budapest, al 96,' ha fissato il punteggio sul 3-2 finale e regalato il passaggio all'Irlanda ai playoff di qualificazione ai Mondiali.. La mania è scoppiata in tutto il paese, al punto da far partire ai social media manager dell'aeroporto di Dublino la singolare iniziativa. Anche perché oltre ai gol, gli irlandesi si sono emozionati per l'intervista in lacrime, a fine partita di Parrot: "Contro il Portogallo avevo detto che i sogni sono fatti per questo - le sue parole dopo l’impresa di Budapest - ma penso che questa sia la migliore serata di tutta la mia vita e che non ne passerò altre così. È una favola, una cosa che non si può nemmeno immaginare. Non ho parole per descrivere le emozioni che sto provando in questo momento". L'Irlanda, nella sua storia, si è qualificata tre volte ai Mondiali, l'ultima nel 2002.