Come funzioneranno i sorteggi dei playoff Mondiali? 16 nazionali divise in quattro fasce (l'Italia partirà dalla 1^) e che parteciperanno a quattro percorsi differenti: chi vince ogni singolo path giocherà la prossima edizione della Coppa del Mondo. Ecco tutto quello che c'è da sapere. I sorteggi saranno live giovedì, alle 13, su Sky Sport 24 LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA AL PLAYOFF

Cresce l'attesa per i sorteggi che determineranno gli accoppiamenti dei playoff, i quali decreteranno le ultime quattro qualificate del nostro continente ai Mondiali 2026. Ma come funzioneranno i sorteggi di giovedì? A parteciparvi saranno 16 nazionali europee: le 12 nazionali che si sono piazzate al secondo posto nei rispettivi gironi di qualificazione (tra cui c'è anche l'Italia) più le quattro migliori vincitrici della Nations League 2024/25 tra coloro che non si sono già classificate nelle prime due posizioni nei gruppi di qualificazione.



Le 16 squadre saranno distribuite in 4 pot differenti da quattro squadre ciascuno: le "ripescate" dalla Nations League andranno direttamente nella quarta fascia, mentre le restanti 12 andranno a comporre le prime tre fasce a seconda del ranking Fifa di novembre, aggiornato dopo i risultati delle ultime partite: l'Italia partirà dalla prima fascia e nessuna nazionale potrà affrontarne un'altra della stessa fascia. Pot 1 : top teste di serie dalla 1^ alla 4^ posizione

: top teste di serie dalla 1^ alla 4^ posizione Pot 2 : teste di serie dalla 5^ all'8^ posizione

: teste di serie dalla 5^ all'8^ posizione Pot 3 : non teste di serie dalla 9^ alla 12^ posizione

: non teste di serie dalla 9^ alla 12^ posizione Pot 4: migliori vincitrici Nations League dalla 13^ alla 16^ posizione

Quattro percorsi differenti A quel punto il sorteggio costituirà 4 path (o percorsi) diversi, ognuno con due semifinali e una finale, tutte in gara secca. Chi vincerà ogni singolo path si qualificherà per la Coppa del Mondo, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Le squadre delle prime due fasce saranno teste di serie e giocheranno la semifinale in casa, mentre per stabilire chi disputerà la finale in casa sarà effettuato un altro sorteggio.



Come saranno abbinate le squadre? Le nazionali della fascia 1 giocheranno la semifinale (in casa) contro le nazionali della fascia 4 e questa opzione riguarda da vicino gli Azzurri. Chi passa se la vedrà contro la vincitrice dell'altra semifinale, in programma tra le nazionali di fascia 2 (semifinale in casa) e quelle di fascia 3. In attesa della comunicazione ufficiale, le semifinali si disputeranno il 26 marzo alle 18 e alle 20.45, stessi orari per le finali in programma il 31 marzo. PATH A : FINALE tra vincitrice semifinale 1 e vincitrice semifinale 2

: FINALE tra vincitrice semifinale 1 e vincitrice semifinale 2 PATH B : FINALE tra vincitrice semifinale 3 e vincitrice semifinale 4

: FINALE tra vincitrice semifinale 3 e vincitrice semifinale 4 PATH C : FINALE tra vincitrice semifinale 5 e vincitrice semifinale 6

: FINALE tra vincitrice semifinale 5 e vincitrice semifinale 6 PATH D : FINALE tra vincitrice semifinale 7 e vincitrice semifinale 8

Procedura di sorteggio Si partirà estraendo le squadre dal Pot 1 e in ordine saranno collocate nelle semifinali 1, 3, 5 e 7, poi toccherà a quelle del Pot 2 che finiranno nelle semifinali 2, 4, 6 e 8. A quest'ultime, nel mini-tabellone, saranno abbinate le squadre del Pot 3 in ordine di uscita, per concludere poi con l'estrazione delle nazionali del Pot 4 che andranno a completare le semifinali 1, 3, 5 e 7 contro il Pot 1.