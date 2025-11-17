Offerte Black Friday
Classifica marcatori qualificazioni Mondiali 2026: Haaland in testa a livello globale

qual. mondiali fotogallery
20 foto

Con la doppietta all'Italia a San Siro, Erling Haaland ha rafforzato il suo primato come capocannoniere globale delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Alle sue spalle il qatariota Almoez Ali. Ecco la top 20 comprendente tutte le confederazioni affiliate alla Fifa. Non ci sono italiani o calciatori militanti in Serie A, solo qualche ex

