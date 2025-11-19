L'Italia dovrà affrontare gli spareggi per guadagnarsi un posto ai Mondiali 2026: il sorteggio da cui uscirà il nome dell'avversaria degli Azzurri nella semifinale dei playoff si svolgerà giovedì 20 novembre, alle 13: sarà possibile seguirlo in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it

Chiuso il girone di qualificazione al secondo posto (alle spalle della Norvegia), la strada che porta al Mondiale per l'Italia passerà ancora una volta dai playoff, per la terza volta di fila. Nei due precedenti casi gli "spareggi" Mondiali non hanno sorriso agli Azzurri, eliminati da Svezia prima e Macedonia del Nord dopo. Il sorteggio che definirà la prossima avversaria dell'Italia ai playoff è in programma giovedì 20 novembre alle 13. Sarà possibile seguirlo in diretta su Sky Sport 24 e in streaming su skysport.it.

Come funzionano i playoff Il sorteggio stabilirà gli accoppiamenti dei playoff in quattro differenti percorsi, con l'Italia che sa già che partirà dalla prima fascia in virtù del miglior ranking Fifa. Giocherà, quindi, in casa la semifinale playoff in gara secca e affronterà una delle squadre della quarta e ultima fascia, che sarà composta dalle nazionali "ripescate" come migliori vincitrici dei gironi di Nations League 2024/25. In caso di passaggio in finale, poi, l'avversaria uscirà dalla vincitrice della sfida che opporrà una delle squadre della seconda fascia a una della terza: chi giocherà in casa sarà stabilito tramite sorteggio. Approfondimento Le possibili avversarie dell'Italia ai playoff