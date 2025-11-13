E qui entriamo nel contorto meccanismo degli spareggi. Le sedici nazionali dei playoff vengono divise in quattro fasce: le dodici seconde dei gironi delle qualificazioni sono classificate in base al loro posto nel ranking Fifa di novembre 2025: le prime quattro (tra cui l'Italia) saranno inserite in prima fascia, le quattro successive in seconda fascia e le restanti quattro nella terza. E la quarta? Vedrà al suo interno le quattro nazionali "ripescate" tra le migliori vincitrici della Nations League.

A quel punto il sorteggio abbinerà per le semifinali le squadre della 1^ fascia con quelle della 4^ e quella della 2^ con le nazionali della 3^ fascia. Una volta decretate le finaliste, i percorsi - sempre attraverso il sorteggio - si incrocieranno, ovvero la vincitrice della sfida tra prima e quarta fascia affronterà la vincitrice del match tra la nazionale in seconda fascia e quella in terza. Da non dimenticare che le squadre di prima e seconda fascia giocheranno la semifinale in casa. L'Italia, quindi, se, come sembra, chiuderà seconda il girone disputerà la semifinale playoff in casa contro una delle quattro ripescate dalla Nations League.