Italia ai playoff Mondiali: le possibili avversarie degli azzurri e come funzionanola guida
Introduzione
L'Italia vince nel finale contro la Moldavia, 2-0 firmato Mancini-Esposito, ma non cambia molto nella sostanza per gli Azzurri. La squadra di Gattuso è certa di un posto ai playoff e dovrebbe vincere con il punteggio di 9-0 o superiore con la Norvegia per raggiungere il primo posto e la qualificazione diretta. Lo scenario più reale, quindi, è un nuovo spareggio per il ritorno ai Mondiali.
Tra le possibili sfidanti della Nazionale a marzo, al momento, ci sono due vecchi incubi del passato: la Svezia e la Macedonia, quest'ultima potenziale avversaria in finale secondo le proiezioni attuali.
Ma come funziona il meccanismo degli spareggi? Chi ne prenderebbe parte? E quali sarebbero - ad oggi - tutte le possibili avversarie degli azzurri nelle due partite di semifinale e finale? Vediamo tutte le regole
Quello che devi sapere
La situazione del girone dell'Italia
Le speranze di arrivare primi e staccare un pass diretto per l'America si riducono, ormai, alla minima percentuale possibile. Solo l'aritmetica, infatti, tiene ancora in piedi questa possibilità perché nella realtà è quasi impossibile immaginare un sorpasso degli Azzurri alla Norvegia nell'ultima giornata. Anche vincendo e agganciando i norvegesi, infatti, la Nazionale di Gattuso dovrebbe recuperare nello scontro diretto una differenza reti (la prima discriminante in caso di arrivo a pari punti) ampiamente sfavorevole, con la Norvegia a +29 e l'Italia a +12: servirebbe, dunque, una vittoria con 9 gol di scarto. La certezza - nei fatti - è che la Nazionale italiana si giocherà l'accesso al prossimo Mondiale attraverso i playoff, indipendentemente da come finirà la gara restante del girone.
La classifica ad oggi:
- Norvegia: 21 punti in 7 partite (diff. reti +29)
- ITALIA: 18 punti in 7 partite (diff. reti +12)
- Israele: 9 punti in 7 partite (diff. reti -4)
- Estonia: 4 punti in 8 partite (diff. reti -13)
- Moldavia: 1 punti in 7 partite (diff. reti -24)
Chi va ai playoff
Agli spareggi, in programma a marzo 2026, parteciperanno tutte le squadre che chiuderanno al secondo posto il proprio raggruppamento in ognuno dei dodici gironi. Le altre quattro contendenti, invece, saranno le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 tra coloro che, ovviamente, non si saranno già garantite un pass diretto o per i playoff attraverso il primo e secondo posto del girone di qualificazione Mondiale.
Le 16 squadre saranno sorteggiate - giovedì 20 novembre alle 13 - in quattro distinti percorsi di spareggio (A, B, C e D) e si sfideranno in semifinale e finale, entrambe in gara secca. Le quattro vincitrici parteciperanno alla Copppa del Mondo 2026, in scena tra Stati Uniti, Messico e Canada.
Come funzionano i playoff
E qui entriamo nel contorto meccanismo degli spareggi. Le sedici nazionali dei playoff vengono divise in quattro fasce: le dodici seconde dei gironi delle qualificazioni sono classificate in base al loro posto nel ranking Fifa di novembre 2025: le prime quattro (tra cui l'Italia) saranno inserite in prima fascia, le quattro successive in seconda fascia e le restanti quattro nella terza. E la quarta? Vedrà al suo interno le quattro nazionali "ripescate" tra le migliori vincitrici della Nations League.
A quel punto il sorteggio abbinerà per le semifinali le squadre della 1^ fascia con quelle della 4^ e quella della 2^ con le nazionali della 3^ fascia. Una volta decretate le finaliste, i percorsi - sempre attraverso il sorteggio - si incrocieranno, ovvero la vincitrice della sfida tra prima e quarta fascia affronterà la vincitrice del match tra la nazionale in seconda fascia e quella in terza. Da non dimenticare che le squadre di prima e seconda fascia giocheranno la semifinale in casa. L'Italia, quindi, se, come sembra, chiuderà seconda il girone disputerà la semifinale playoff in casa contro una delle quattro ripescate dalla Nations League.
Chi sono attualmente le seconde dei gironi
In attesa che si completi definitivamente il quadro dei gironi, queste sono le nazionali attualmente seconde nei rispettivi gruppi e che formerebbero il lotto delle squadre ai playoff. Tra parentesi è indicata la posizione attuale nel ranking Fifa e la conseguente divisione per fasce appena vista da regolamento.
Prima fascia:
- ITALIA (9)
- Turchia (26)
- Polonia (33)
- Ungheria (37)
Seconda fascia:
- Scozia (38)
- Repubblica Ceca (44)
- Slovacchia (46)
- Albania (61)
Terza fascia:
- Macedonia del Nord (65)
- Islanda (74)
- Bosnia ed Erzegovina (75)
- Kosovo (84)
Chi sono attualmente le ripescate dalla Nations League
- Galles
- Romania
- Svezia
- Irlanda del Nord
Occhio soprattutto a questo elenco: al momento una di loro quattro è la possibile avversaria dell'Italia nell'ipotetica semifinale. C'è la Svezia, ma pure l'Irlanda del Nord che segnò la prima mancata qualificazione di sempre degli azzurri a un Mondiale (correva l'anno 1958).
Anche in questo caso - ribadiamo - tutto può cambiare nello svolgersi dei gironi: se una delle ripescate dovesse conquistare il primo o il secondo posto nel proprio gruppo allora lascerebbe la sua posizione di ripescata dalla Nations a un'altra squadra. Mentre è dal lotto precedente delle squadre in seconda o terza fascia che potrebbe spuntare la finalista avversaria dell'Italia.