Playoff Mondiali, Italia-Irlanda del Nord si gioca il 26 marzo a Bergamo

Mondiali

Ufficiale la sede della semifinale playoff: l'Italia di Gattuso ospiterà l'Irlanda del Nord a Bergamo il 26 marzo. I precedenti e le statistiche

IL CALENDARIO -  LE FASCE DEL SORTEGGIO MONDIALI

Il cammino per tornare a un Mondiale dodici anni dopo passa nuovamente dalla Lombardia. La Figc ha ufficializzato sede e orario della semifinale dei playoff: Italia-Irlanda del Nord si giocherà giovedì 26 marzo alle ore 20.45 allo stadio di Bergamo. Precedenti favorevoli per la nostra nazionale attesa a una gara da non fallire. I numeri dicono che l'Italia a Bergamo è imbattuta. In quattro precedenti ha raccolto due pareggi (1-1 con la Turchia nel 2006 e con l'Olanda in Nations League nel 2020) e due vittorie nette per 5-0. L'ultimo successo è anche il più significativo: risale allo scorso 5 settembre, giorno del debutto sulla panchina azzurra di Gennaro Gattuso contro l'Estonia. Sei mesi dopo quella goleada, il commissario tecnico torna nello stesso stadio per giocarsi una fetta fondamentale della qualificazione mondiale.

L'avversario: i precedenti e quel tabù di Belfast

Se lo stadio sorride all'Italia, l'avversario impone cautela. Il bilancio complessivo contro l'Irlanda del Nord è positivo (11 precedenti: 7 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta), ma gli incroci decisivi raccontano una storia diversa e dolorosa. L'unica sconfitta contro i nordirlandesi (2-1 a Belfast, 15 gennaio 1958) costò all'Italia l'esclusione dal Mondiale in Svezia. Più recente, poi, e ancora bruciante, è lo 0-0 di Belfast nell'ultimo girone di qualificazione a Qatar 2022, risultato che condannò gli Azzurri ai playoff poi fatali.

