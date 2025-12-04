Il cammino per tornare a un Mondiale dodici anni dopo passa nuovamente dalla Lombardia. La Figc ha ufficializzato sede e orario della semifinale dei playoff: Italia-Irlanda del Nord si giocherà giovedì 26 marzo alle ore 20.45 allo stadio di Bergamo. Precedenti favorevoli per la nostra nazionale attesa a una gara da non fallire. I numeri dicono che l'Italia a Bergamo è imbattuta. In quattro precedenti ha raccolto due pareggi (1-1 con la Turchia nel 2006 e con l'Olanda in Nations League nel 2020) e due vittorie nette per 5-0. L'ultimo successo è anche il più significativo: risale allo scorso 5 settembre, giorno del debutto sulla panchina azzurra di Gennaro Gattuso contro l'Estonia. Sei mesi dopo quella goleada, il commissario tecnico torna nello stesso stadio per giocarsi una fetta fondamentale della qualificazione mondiale.