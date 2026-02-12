Come spesso accade nelle competizioni Uefa, ci sono delle discriminanti da dover osservare. Ad esempio, in base alle decisioni del Comitato Esecutivo Uefa, Bosnia ed Erzegovina e Kosovo non possono essere sorteggiate nello stesso girone. Detto ciò, non possono verificarsi altri scontri vietati perché le squadre interessate non giocano nella stessa lega. Inoltre, un girone può comprendere al massimo una coppia di squadre che sono state identificate come "eccessivamente distanti" (otto ore o più di viaggio in base ai tempi per il volo diretto, più 90 minuti per le operazioni a terra). infine, ci sono anche sette nazioni presentano un rischio medio o elevato di condizioni climatiche rigide in inverno: Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania e Norvegia. Possono essere sorteggiate nello stesso girone al massimo due di queste nazioni.