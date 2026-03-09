Carlo Ancelotti ha diffuso la lista dei preconvocati per le amichevoli che il Brasile giocherà contro Francia e Croazia tra fine marzo e inizio aprile. Spicca il nome di Neymar, che tornerebbe a vestire la maglia verdeoro dopo due anni dall'ultma volta. Anche Bremer nella lista di Ancelotti: sarebbe un altro ritorno per la Seleçao

Neymar è vicinissimo al ritorno in Nazionale. Secondo quanto riportato da GeGlobo, l'ex stella di Barcellona e PSG sarebbe stato inserito da Carlo Ancelotti nella lista dei preconvocati per le amichevoli di lusso che attendono il Brasile. La Seleçao dovrà affrontare la Francia il 26 marzo e la Croazia nella notte tra il 31 marzo e l'1 aprile. Per O Ney, nel caso in cui lunedì 16 marzo Ancelotti confermasse la sua scelta, sarebbe il ritorno con la maglia verdeoro, dopo oltre due anni dall'ultima presenza, il 18 ottobre 2023 contro l'Uruguay nelle qualificazioni al Mondiale 2026. L'infortunio al crociato rimediato in quella partita aveva tagliato fuori il brasiliano dal giro della Nazionale, anche se ormai sembra tutto pronto per il suo ritorno. Neymar spera di essere convocato anche in estate, anche se Ancelotti ha tempo fino al 19 maggio per comunicare le sue decisioni in merito ai giocatori che parteciperanno ai Mondiali.