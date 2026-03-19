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Germania, i convocati di Nagelsmann per le amichevoli contro Svizzera e Ghana

nazionale

Due amichevoli per la Germania in questa sosta di marzo, con la squadra di Nagelsmann che affronterà la Svizzera e il Ghana. Il Ct ha convocato 26 calciatori per il doppio impegno: prima chiamata per Karl e Urbig, entrambi di proprietà del Bayern Monaco. Serie A 'non rappresentata': non convocati Bisseck e Fullkrug

Julian Nagelsmann ha convocato 26 calciatori per le due amichevoli contro Svizzera e Ghana che la Germania giocherà in questa sosta di marzo. Due calciatori alla prima chiamata assoluta, entrambi del Bayern Monaco: Lennart Karl e Jonas Urbig. Sono sei, invece, gli elementi al ritorno in nazionale: Gross, Havertz, Stach, Rudiger, Undav e Vagnoman. Nessun calciatore di Serie A presente, non convocati Bisseck e Fullkrug. 

L'elenco dei convocati di Nagelsmann

PORTIERI

  • Oliver Baumann 
  • Alexander Nübel 
  • Jonas Urbig

DIFENSORI

  • Waldemar Anton 
  • Nathaniel Brown 
  • David Raum 
  • Antonio Rüdiger 
  • Nico Schlotterbeck 
  • Anton Stach 
  • Jonathan Tah 
  • Malick Thiaw 
  • Josha Vagnoman

CENTROCAMPISTI

  • Pascal Gross 
  • Joshua Kimmich 
  • Aleksandar Pavlovic 
  • Leon Goretzka
  • Felix Nmecha

ATTACCANTI

  • Serge Gnabry
  • Kai Havertz
  • Lennart Karl
  • Jamie Leweling
  • Leroy Sané
  • Kevin Schade
  • Deniz Undav
  • Florian Wirtz
  • Nick Woltemade

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