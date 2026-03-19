Germania, i convocati di Nagelsmann per le amichevoli contro Svizzera e Ghananazionale
Due amichevoli per la Germania in questa sosta di marzo, con la squadra di Nagelsmann che affronterà la Svizzera e il Ghana. Il Ct ha convocato 26 calciatori per il doppio impegno: prima chiamata per Karl e Urbig, entrambi di proprietà del Bayern Monaco. Serie A 'non rappresentata': non convocati Bisseck e Fullkrug
Julian Nagelsmann ha convocato 26 calciatori per le due amichevoli contro Svizzera e Ghana che la Germania giocherà in questa sosta di marzo. Due calciatori alla prima chiamata assoluta, entrambi del Bayern Monaco: Lennart Karl e Jonas Urbig. Sono sei, invece, gli elementi al ritorno in nazionale: Gross, Havertz, Stach, Rudiger, Undav e Vagnoman. Nessun calciatore di Serie A presente, non convocati Bisseck e Fullkrug.
L'elenco dei convocati di Nagelsmann
PORTIERI
- Oliver Baumann
- Alexander Nübel
- Jonas Urbig
DIFENSORI
- Waldemar Anton
- Nathaniel Brown
- David Raum
- Antonio Rüdiger
- Nico Schlotterbeck
- Anton Stach
- Jonathan Tah
- Malick Thiaw
- Josha Vagnoman
CENTROCAMPISTI
- Pascal Gross
- Joshua Kimmich
- Aleksandar Pavlovic
- Leon Goretzka
- Felix Nmecha
ATTACCANTI
- Serge Gnabry
- Kai Havertz
- Lennart Karl
- Jamie Leweling
- Leroy Sané
- Kevin Schade
- Deniz Undav
- Florian Wirtz
- Nick Woltemade