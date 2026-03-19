Due amichevoli per la Germania in questa sosta di marzo, con la squadra di Nagelsmann che affronterà la Svizzera e il Ghana. Il Ct ha convocato 26 calciatori per il doppio impegno: prima chiamata per Karl e Urbig, entrambi di proprietà del Bayern Monaco. Serie A 'non rappresentata': non convocati Bisseck e Fullkrug

Julian Nagelsmann ha convocato 26 calciatori per le due amichevoli contro Svizzera e Ghana che la Germania giocherà in questa sosta di marzo. Due calciatori alla prima chiamata assoluta, entrambi del Bayern Monaco: Lennart Karl e Jonas Urbig. Sono sei, invece, gli elementi al ritorno in nazionale: Gross, Havertz, Stach, Rudiger, Undav e Vagnoman. Nessun calciatore di Serie A presente, non convocati Bisseck e Fullkrug.