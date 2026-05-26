Dopo che domenica scorsa Lionel Messi aveva chiesto di essere sostituito tenendosi la gamba sinistra durante Inter Miami-Philadelphia Union, scatenando la preoccupazione tra i tifosi dell'Argentina in vista dei Mondiali, il club della Florida ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche: "Il capitano dell'Inter Miami è stato costretto a lasciare il campo domenica 24 maggio, durante la partita contro il Philadelphia Union, a causa di un fastidio fisico. Dopo ulteriori esami medici effettuati lunedì, la diagnosi iniziale indica un sovraccarico muscolare associato ad affaticamento del bicipite femorale sinistro. I tempi per il suo ritorno all'attività agonistica dipenderanno dai suoi progressi clinici e funzionali". Il Mondiale dell'Argentina campione del mondo in carica inizierà il 17 giugno contro l'Algeria prima di affrontare l'Austria (22) e la Giordania (28) nel Gruppo J.