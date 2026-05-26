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Argentina, infortunio Messi: il comunicato dell'Inter Miami

Mondiali

Dopo essere uscito domenica durante Inter Miami-Philadelphia Union, gli esami medici hanno evidenziato un sovraccarico muscolare associato ad affaticamento del bicipite femorale sinistro. Il Mondiale dell'Argentina campione del mondo in carica inizierà il 17 giugno contro l'Algeria

MONDIALI, I GIOCATORI OUT PER INFORTUNIO E QUELLI A RISCHIO

Dopo che domenica scorsa Lionel Messi aveva chiesto di essere sostituito tenendosi la gamba sinistra durante Inter Miami-Philadelphia Union, scatenando la preoccupazione tra i tifosi dell'Argentina in vista dei Mondiali, il club della Florida ha condiviso un aggiornamento sulle sue condizioni fisiche: "Il capitano dell'Inter Miami è stato costretto a lasciare il campo domenica 24 maggio, durante la partita contro il Philadelphia Union, a causa di un fastidio fisico. Dopo ulteriori esami medici effettuati lunedì, la diagnosi iniziale indica un sovraccarico muscolare associato ad affaticamento del bicipite femorale sinistro. I tempi per il suo ritorno all'attività agonistica dipenderanno dai suoi progressi clinici e funzionali". Il Mondiale dell'Argentina campione del mondo in carica inizierà il 17 giugno contro l'Algeria prima di affrontare l'Austria (22) e la Giordania (28) nel Gruppo J.

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