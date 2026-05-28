Infortunio muscolare per Neymar: il medico della Nazionale verdeoro Rodrigo Lasmar ha confermato ufficialmente una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio sinistro per il numero 10 del Brasile, infortunatosi il 17 maggio durante una partita con il Santos. I tempi di recupero stimati sono di due o tre settimane mettendo in serio dubbio la sua presenza all'esordio mondiale contro il Marocco del 13 giugno

Brasile in ansia per Neymar . Il medico della Nazionale Rodrigo Lasmar ha comunicato i risultati degli esami strumentali effettuati a Teresópolis : la risonanza magnetica ha diagonisticato una lesione muscolare di secondo grado al polpaccio , escludendo l'ipotesi iniziale di un semplice gonfiore. Stop di 2/3 settimane per Neymar che salterà sicuramente le due amichevoli di preparazione ai Mondiali : quella contro Panama di domenica 31 maggio e quella contro l'Egitto del 6 giugno. A serio rischio anche la sua presenza all'esordio Mondiale del Brasile contro il Marocco , fissato per il 13 giugno.

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"Tornerà disponibile tra 2-3 settimane"

Le parole del medico della Federcalcio brasiliana Rodrigo Lasmar: "Neymar si è presentato ieri in ritiro e si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha rivelato una lesione di secondo grado al polpaccio: non è solo un edema. Si prevede che tornerà disponibile tra 2-3 settimane".