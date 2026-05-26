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McTominay, la sua rovesciata diventa una banconota: la dedica per il Mondiale della Scozia

L'OMAGGIO

Un Mondiale che mancava dal 1998 per la Scozia, ecco perché il suo eroe è diventato addirittura una banconota. L'omaggio è tutto per Scott McTominay, centrocampista del Napoli che lo scorso 18 novembre segnava in rovesciata il gol simbolo per battere la Danimarca nelle qualificazioni. La Banca di Scozia ne ha stampati solo 100 pezzi, edizione limitata per collezionisti e dal ricavato destinato in beneficenza

MONDIALI, TUTTI I CONVOCATI

Scott McTominay aveva meravigliato Napoli con quella mezza rovesciata contro il Cagliari, prodezza che aveva anticipato il quarto scudetto azzurro nel 2025. E pochi mesi più tardi si era ripetuto per la gioia della 'sua' Scozia, riportata ai Mondiali dove mancava dal 1998. Ricordate la sua spettacolare rovesciata ad Hampden Park il 18 novembre 2025? Era il gol del provvisorio 1-0 della 'Tartan Army' contro la Danimarca, battuta 4-2 in quello che era a tutti gli effetti uno spareggio per accedere al Mondiale. Una magia che la Banca di Scozia ha deciso di immortalare su una nuova banconota da 20 sterline in edizione limitata (solo 100 pezzi), omaggio dedicato alla Nazionale tornata nella fase finale del torneo.

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"Il mio gol su una banconota è speciale"

Una banconota che unisce l'estetica classica alla modernità del calcio scozzese, dedica che lo stesso McTominay ha commentato così: "Calcare il palcoscenico più grande del calcio mondiale è il sogno di ogni giocatore e so quanto conti per i nostri tifosi. Momenti come quello appartengono a chi segue la squadra, perciò vedere il mio gol su una banconota scozzese è incredibilmente speciale". Come detto in edizione limitata, la 'McTominay Twenty' sarà assegnata per metà tramite aste rivolte ai collezionisti ma non solo: previste due "pop-areas" tra Edimburgo e Glasgow attraverso un'estrazione a premi. I proventi saranno destinati a Crisis Scotland, organizzazione benefica a sostegno delle persone senza fissa dimora. "Ottenere la qualificazione in modo così spettacolare è un momento che i tifosi non dimenticheranno mai - ha detto Emma Noble, presidente del comitato esecutivo scozzese della Bank of Scotland -. Volevamo celebrarlo in un modo che affondasse le sue radici nell’identità scozzese".

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