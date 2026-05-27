Amichevoli internazionali pre Mondiali 2026 su Sky

Un ricchissimo programma di calcio internazionale è in arrivo su Sky e in streaming su NOW con le amichevoli di preparazione al Mondiale di calcio di Stati Uniti, Messico e Canada. Si comincia giovedì 28 maggio alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio con Repubblica d’Irlanda-Qatar. Venerdì 29 alle 20.30, su Sky Sport Max e Sky Sport 252, scenderà in campo la Bosnia contro la Macedonia del Nord. Sabato 30 alle 14 su Sky Sport Calcio sarà in programmazione Scozia-Curaçao, mentre domenica 31 alle 15 su Sky Sport Calcio, la Svizzera affronta la Giordania, e alle 20.45 sullo stesso canale la Germania sarà alla prova della Finlandia. Lunedì 1^ giugno apre la settimana la Turchia di Vincenzo Montella, impegnata contro la Macedonia del Nord alle 19.30 su Sky Sport Calcio. Martedì 2 giugno due match su Sky Sport Calcio: alle 18.00 Croazia-Belgio e alle 20.45 Galles-Ghana. Mercoledì 3 giugno la serata si apre alle 20.45 con Olanda-Algeria su Sky Sport Calcio, a mezzanotte, in differita, torna in campo l’Italia contro il Lussemburgo. Giovedì 4 giugno, Francia-Costa D’Avorio su Sky Sport Calcio alle 21.10, mentre venerdì 5 giugno alle 19.45, sullo stesso canale, c’è Ungheria-Finlandia. Sabato 6 giugno tre sfide in programma: a partire dalle 15 con Belgio-Tunisia su Sky Sport Calcio, Portogallo-Cile alle 19.45 su Sky Sport 251 e alle 21 Inghilterra-Nuova Zelanda su Sky Sport Calcio. Domenica 7 giugno sono ben 4 le partite in programmazione, tutte su Sky Sport Calcio: alle 15 Liechtenstein-Cipro, Danimarca-Ucraina alle 18.30, Croazia-Slovenia alle 20.45 e Grecia-Italia a mezzanotte, in differita. Lunedì 8 giugno alle 21.10, sempre su Sky Sport Calcio, la Francia sfida l’Irlanda del Nord; martedì 9 giugno alle 19 sullo stesso canale, Ungheria-Kazakistan. Chiuderanno il programma Inghilterra-Costarica, mercoledì 10 giugno alle 21 su Sky Sport Calcio e Portogallo-Nigeria alle 21.45 su Sky Sport Arena. Nella Casa dello Sport ampia copertura sulle amichevoli in preparazione del Mondiale di calcio con notizie e highlights anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport.