Argentina in ansia, Messi esce per infortunio

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Argentina, infortunio Messi (Inter Miami). Le news in vista dei Mondiali 2026

Mondiali

Lionel Messi ha chiesto di essere sostituito durante la partita di Mls tra l'Inter Miami e il Philadelphia Union, a meno di tre settimane dai Mondiali, scatendando la preoccupazione tra i tifosi dell'Argentina. Ha lasciato il campo al 73' dopo essersi tenuto la gamba sinistra. Secondo quanto riporta l'Agi, l'uscita sarebbe stata a scopo precauzionale a causa di uno stiramento al bicipite femorale, senza tuttavia alcuna lesione muscolare

I GIOCATORI OUT E QUELLI A RISCHIO PER IL MONDIALE

Con i Mondiali ormai alle porte, l'Argentina è in ansia per le condizioni fisiche di Lionel Messi. Il quasi 39enne fuoriclasse dell'Inter Miami è uscito ieri, domenica, durante la sfida di Major League Soccer con il Philadelphia Union, vinta dalla franchigia della Florida per 6-4 con tripletta di Suarez. L'ex attaccante di Barcellona e Psg ha lasciato il campo al 73' tenendosi la parte posteriore della coscia sinistra e dirigendosi direttamente negli spogliatoi. Secondo quanto riporta l'Agi, l'uscita sarebbe stata a scopo precauzionale a causa di uno stiramento al bicipite femorale, senza tuttavia alcuna lesione muscolare. Messi, che si appresta a giocare il suo sesto Mondiale con l'Argentina, ha disputato ieri la sua ultima partita con l'Inter Miami prima del torneo. Chiedendo di lasciare il campo in anticipo, "La Pulce" non avrebbe dunque voluto correre rischi a tre settimane dalla partita d'esordio dei campioni del mondo in carica contro l'Algeria (17 giugno), prima di affrontare l'Austria (22) e la Giordania (28) nel Gruppo J. Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, Messi si sottoporrà a degli esami per tutte le valutazioni del caso.

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