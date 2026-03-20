In vista delle amichevoli a Wembley contro Uruguay (27 marzo) e Giappone (31 marzo), il CT dell'Inghilterra ha convocato 35 giocatori che saranno divisi in due gruppi in ritiro per valutare chi ha giocato meno. A distanza di oltre due anni si rivede il milanista Tomori chiamato a differenza di Alexander-Arnold, Shaw e Watkins. Assenti anche James e Chalobah per infortunio. Prima volta per Garner

Ben 35 giocatori convocati per dare a tutti l'opportunità di mettersi in mostra verso i Mondiali. Ecco la decisione di Thomas Tuchel, CT dell'Inghilterra che in vista delle amichevoli a Wembley contro Uruguay (27 marzo) e Giappone (31 marzo) ha allargato il numero dei giocatori a disposizione: "Abbiamo deciso di dividere la squadra in due gruppi o quasi in ritiro - ha detto in conferenza stampa -. Abbiamo un gruppo in cui inseriremo giocatori che non abbiamo visto o che non hanno giocato molto, per dare spazio a tutti verso i Mondiali. Da venerdì-sabato, un altro gruppo si unirà agli altri per riposarsi prima della partita. Affronteremo il Giappone con un gruppo di giocatori rinnovati". Tra i convocati spicca il ritorno di Fikayo Tomori, difensore del Milan che mancava in Nazionale da novembre 2023. Assenti invece Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw e Ollie Watkins oltre agli infortunati Reece James e Trevoh Chalobah. Prima volta con Tuchel per Harry Maguire e Kobbie Mainoo, prima chiamata in assoluto invece per James Garner.