Inghilterra, i convocati di Tuchel per le amichevoli contro Uruguay e Giappone: c'è TomoriNAZIONALE
In vista delle amichevoli a Wembley contro Uruguay (27 marzo) e Giappone (31 marzo), il CT dell'Inghilterra ha convocato 35 giocatori che saranno divisi in due gruppi in ritiro per valutare chi ha giocato meno. A distanza di oltre due anni si rivede il milanista Tomori chiamato a differenza di Alexander-Arnold, Shaw e Watkins. Assenti anche James e Chalobah per infortunio. Prima volta per Garner
Ben 35 giocatori convocati per dare a tutti l'opportunità di mettersi in mostra verso i Mondiali. Ecco la decisione di Thomas Tuchel, CT dell'Inghilterra che in vista delle amichevoli a Wembley contro Uruguay (27 marzo) e Giappone (31 marzo) ha allargato il numero dei giocatori a disposizione: "Abbiamo deciso di dividere la squadra in due gruppi o quasi in ritiro - ha detto in conferenza stampa -. Abbiamo un gruppo in cui inseriremo giocatori che non abbiamo visto o che non hanno giocato molto, per dare spazio a tutti verso i Mondiali. Da venerdì-sabato, un altro gruppo si unirà agli altri per riposarsi prima della partita. Affronteremo il Giappone con un gruppo di giocatori rinnovati". Tra i convocati spicca il ritorno di Fikayo Tomori, difensore del Milan che mancava in Nazionale da novembre 2023. Assenti invece Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw e Ollie Watkins oltre agli infortunati Reece James e Trevoh Chalobah. Prima volta con Tuchel per Harry Maguire e Kobbie Mainoo, prima chiamata in assoluto invece per James Garner.
L'elenco dei convocati di Tuchel
PORTIERI
- Dean Henderson (Crystal Palace)
- Jordan Pickford (Everton)
- James Trafford (Manchester City)
- Aaron Ramsdale (Newcastle)
- Jason Steele (Brighton)
DIFENSORI
- Dan Burn (Newcastle)
- Marc Guehi (Manchester City)
- Lewis Hall (Newcastle)
- Ezri Konsa (Aston Villa)
- Tino Livramento (Newcastle)
- Harry Maguire (Manchester United)
- Nico O'Reilly (Manchester City)
- Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
- Djed Spence (Tottenham)
- John Stones (Manchester City)
- Fikayo Tomori (Milan)
CENTROCAMPISTI
- Elliot Anderson (Nottingham Forest)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- James Garner (Everton)
- Jordan Henderson (Brentford)
- Kobbie Mainoo (Manchester United)
- Declan Rice (Arsenal)
- Morgan Rogers (Aston Villa)
- Adam Wharton (Crystal Palace)
ATTACCANTI
- Jarrod Bowen (West Ham)
- Dominic Calvert-Lewin (Leeds)
- Eberechi Eze (Arsenal)
- Phil Foden (Manchester City)
- Anthony Gordon (Newcastle)
- Harry Kane (Bayern Monaco)
- Noni Madueke (Arsenal)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Marcus Rashford (Barcellona)
- Bukayo Saka (Arsenal)
- Dominic Solanke (Tottenham)