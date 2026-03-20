Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Inghilterra, i convocati di Tuchel per le amichevoli contro Uruguay e Giappone: c'è Tomori

NAZIONALE

In vista delle amichevoli a Wembley contro Uruguay (27 marzo) e Giappone (31 marzo), il CT dell'Inghilterra ha convocato 35 giocatori che saranno divisi in due gruppi in ritiro per valutare chi ha giocato meno. A distanza di oltre due anni si rivede il milanista Tomori chiamato a differenza di Alexander-Arnold, Shaw e Watkins. Assenti anche James e Chalobah per infortunio. Prima volta per Garner

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Ben 35 giocatori convocati per dare a tutti l'opportunità di mettersi in mostra verso i Mondiali. Ecco la decisione di Thomas Tuchel, CT dell'Inghilterra che in vista delle amichevoli a Wembley contro Uruguay (27 marzo) e Giappone (31 marzo) ha allargato il numero dei giocatori a disposizione: "Abbiamo deciso di dividere la squadra in due gruppi o quasi in ritiro - ha detto in conferenza stampa -. Abbiamo un gruppo in cui inseriremo giocatori che non abbiamo visto o che non hanno giocato molto, per dare spazio a tutti verso i Mondiali. Da venerdì-sabato, un altro gruppo si unirà agli altri per riposarsi prima della partita. Affronteremo il Giappone con un gruppo di giocatori rinnovati". Tra i convocati spicca il ritorno di Fikayo Tomori, difensore del Milan che mancava in Nazionale da novembre 2023. Assenti invece Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw e Ollie Watkins oltre agli infortunati Reece James e Trevoh Chalobah. Prima volta con Tuchel per Harry Maguire e Kobbie Mainoo, prima chiamata in assoluto invece per James Garner.

L'elenco dei convocati di Tuchel

PORTIERI

  • Dean Henderson (Crystal Palace)
  • Jordan Pickford (Everton)
  • James Trafford (Manchester City)
  • Aaron Ramsdale (Newcastle)
  • Jason Steele (Brighton)

DIFENSORI

  • Dan Burn (Newcastle)
  • Marc Guehi (Manchester City)
  • Lewis Hall (Newcastle)
  • Ezri Konsa (Aston Villa)
  • Tino Livramento (Newcastle)
  • Harry Maguire (Manchester United)
  • Nico O'Reilly (Manchester City)
  • Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)
  • Djed Spence (Tottenham)
  • John Stones (Manchester City)
  • Fikayo Tomori (Milan)

CENTROCAMPISTI

  • Elliot Anderson (Nottingham Forest)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • James Garner (Everton)
  • Jordan Henderson (Brentford)
  • Kobbie Mainoo (Manchester United)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Morgan Rogers (Aston Villa)
  • Adam Wharton (Crystal Palace)

ATTACCANTI

  • Jarrod Bowen (West Ham)
  • Dominic Calvert-Lewin (Leeds)
  • Eberechi Eze (Arsenal)
  • Phil Foden (Manchester City)
  • Anthony Gordon (Newcastle)
  • Harry Kane (Bayern Monaco)
  • Noni Madueke (Arsenal)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Marcus Rashford (Barcellona)
  • Bukayo Saka (Arsenal)
  • Dominic Solanke (Tottenham)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Germania, 26 convocati per le amichevoli di marzo

nazionale

Due amichevoli per la Germania in questa sosta di marzo, con la squadra di Nagelsmann che...

Francia, 5 'italiani' tra i convocati di Deschamps

nazionale

Sono 26 i calciatori convocati da Deschamps per le amichevoli contro Brasile e Colombia che la...

Brasile, Neymar non convocato: "Ancelotti, e io?"

video

Neymar non è stato convocato da Ancelotti per le due amichevoli con Francia e Croazia. In un vlog...

La Fifa non sposterà i match dell'Iran in Messico

Mondiali

L'ambasciata iraniana in Messico aveva parlato di un possibile spostamento delle tre partite...

Trump: "Mondiali? Iran benvenuto, ma meglio di no"

sui social

Il presidente Usa ha scritto un post sul suo profilo Truth in cui parla della nazionale di calcio...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE