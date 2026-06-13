Mondiali, le news di oggi e tutti i risultati

Mondiali, le news di oggi e i risultati della notte: attesa per il Brasile di Ancelotti
Si avvicina la terza serata dei Mondiali 2026. Questa sera scenderanno in campo Qatar-Svizzera, Brasile-Marocco e Haiti-Scozia. Tutte le principali notizie di oggi dalla Coppa del Mondo
in evidenza
Mondiale 2026, tutto quello che devi sapere:
- Il calendario e tutte le partite
- Dalla Spagna al Brasile: le 48 probabili formazioni
- Tutti i convocati al Mondiale
- E tutti i commissari tecnici
- Gli infortunati che saltano il Mondiale
- Mondiali 2026, tutti gli stadi (e le loro storie)
- Le maglie della Coppa del Mondo
- L'albo d'oro
- Tutte le mascotte dei Mondiali
- Non solo Trionda: i palloni della storia dei Mondiali
La rassegna stampa: As
Il quotidiano spagnolo apre in prima pagina con l'intervista al Ct De La Fuente che non si nasconde: "È ovvio che possiamo vincere questo Mondiale"
La rassegna stampa: L'Equipe
"C'est une maison bleue" ("È una casa blu"): titola così la prima pagina L'Equipe citando il celebre verso iniziale della canzone 'San Francisco'del cantautore francese Maxime Le Forestier. La Francia è pronta a iniziare il suo Mondiale
La rassegna stampa: Corriere dello Sport
"Carlo, sei tutti noi": apre così il Corriere dello Sport in merito all'esordio al Mondiale del Brasile di Carlo Ancelotti, in programma a mezzanotte contro il Marocco.
La rassegna stampa: La Gazzetta dello Sport
"Un due tre Latuaro": apre così La Gazzetta dello Sport in merito all'inizio del Mondiale dell'Argentina, che davanti avrà il capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Spazio anche al Brasile di Carlo Ancelotti, che oggi debutta a mezzanotte contro il Marocco: "Samba Italia"
Cristiano Ronaldo carica il Portogallo: "Ai Mondiali col cuore pieno di speranza"
Al suo sesto Mondiale, Cristiano Ronaldo ha parlato prima della partenza del Portogallo verso gli Stati Uniti. Le sue parole riportate da Espn: "Fisicamente sto bene, non avete visto le mie partite? Se il Portogallo è una candidata alla vittoria? Lo sapremo solo alla fine. Non vediamo l'ora; sappiamo che la Coppa del Mondo è sempre un torneo speciale, proprio come il Campionato Europeo, quindi ci andiamo con il cuore pieno di speranza. Abbiamo una squadra molto forte, ma ci sono fattori che non possiamo controllare, come le partite: vincere o non vincere è la cosa più importante"
Le formazioni tipo di tutte le Nazionali
Dalla Spagna alla Francia: tutte le formazioni tipo delle 48 nazionali dei Mondiali 2026
Inizia il Mondiale, le formazioni tipo: ecco come giocheranno le 48 nazionaliVai al contenuto
Ghana, Thomas Partey salterà l'esordio ai Mondiali: visto negato in Canada
Thomas Partey salterà la prima partita del Ghana ai Mondiali contro Panama dopo che gli è stato negato l'ingresso in Canada. Il centrocampista è accusato di cinque episodi di stupro risalenti al 2025 ai quali se ne sono aggiunti altri due nel febbraio 2026 e andrà a processo a novembre. Partey si è dichiarato non colpevole e non è stato condannato ma il governo canadese non gli ha concesso l'accesso. Potrà invece entrare negli Stati Uniti e giocare la seconda gara contro l'Inghilterra. La FIFA ha chiarito di non poter intervenire sulle decisioni dei singoli Paesi in materia di visti
Tutti i giocatori convocati
Sono più di 1000 i giocatori convocati a questo Mondiale: ecco la lista completa
Tutti i giocatori convocati dalle 48 nazionali ai MondialiVai al contenuto
Neymar non si allena col Brasile: le sue condizioni
Nel VIDEO, il nostro inviato a New York Gianluigi Bagnulo ci aggiorna sul Brasile. L'unico giocatore che non si è allenato è Neymar e dallo staff brasiliano non filtra ottimismo:il 10 della Seleção, fermo da fine maggio per unalesione di 2° grado al polpaccio, potrebbe saltare la fase a gironi: è quindi in dubbio anche per le sfide contro Haiti e Scozia. In conferenza stampa, Ancelotti ha detto: "Sta lavorando, speriamo che possa rientrare in gruppo presto. Non l'abbiamo chiamato solo per le sue qualità tecniche, ma per quello che può dare stando dentro al gruppo"
Canada-Bosnia 1-1: la classifica del Girone B
Alla rete di Lukic nel primo tempo, ha risposto quella di Larin nel secondo. Alla fine, Canada e Bosnia hanno dovuto accontentarsi di un pareggio, portando a casa un punto a testa
Le immagini della cerimonia d'apertura del Canada
Dopo il Messico, anche il Canada ha fatto la sua cerimonia d'apertura. Ecco le immagini più belle:
Secondo show Mondiale: è il turno della cerimonia di apertura del CanadaVai al contenuto
Le partite della terza giornata
- Qatar-Svizzera (21:00 orario italiano)
- Brasile-Marocco (00:00 orario italiano)
- Haiti-Scozia (03:00 del 14 giugno orario italiano)
Tom Cruise, Paris Hilton, Jamie Foxx: Hollywood va allo stadio per la nazionale Usa
Tom Cruise, Paris Hilton, Jamie Foxx, Owen Wilson. Poi George Lucas (con consorte Mellody Hobson), Brad Pitt e Sofia Vergara: per una sera Hollywood si è trasferita a Inglewood, a sud della metropoli losangelina, dove il SoFi Stadium ospita l'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026 contro il Paraguay. Ad assistere al match sono arrivati alcuni dei nomi più noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. L'eroe di Mission Impossible, in completo color melanzana, è arrivato insieme all'amico David Beckham, che poche ore prima ha ricevuto la più duratura tra le onorificenze locali: la stella sulla Walk of Fame. Anche questo un segnale di come le istituzioni cittadine provino a far crescere la febbre per il calcio, non certo lo sport preferito dei californiani. Eppure, gli spalti della gigantesca arena costruita a un passo dall'aeroporto alla fine erano quasi completamente pieni, anche se non sono stati venduti tutti i 70.000 biglietti. E le prime linee dello spettacolo hanno fatto da degno contrappunto al parterre che accompagna le partite dei Nicks a New York. Sulle tribune sono stati avvistati anche gli attori Halle Berry, Rob Lowe, mentre Paris Hilton ha attirato l'attenzione sul tappeto blu con un top a righe rosse e bianche. I fotografi hanno immortalato anche Jamie Foxx accanto a Vince Vaughn. Presenti anche la cantante e attrice Teyana Taylor (Una battaglia dopo l'altra) e Shaboozey, autore della hit 'A Bar Song (Tipsy)', Jaafar Jackson (reduce dal successo al box office del biopic sullo zio Michael) e il creatore di Microsoft Bill Gates.
Tutte le classifiche del Mondiale
Come cambia la classifica del gruppo D con la vittoria degli Stati Uniti contro il Paraguay
Le classifiche di tutti i gironi dei MondialiVai al contenuto
Vittoria degli Stati Uniti all'esordio
Gli Stati Uniti vincono la partita d'esordio ai Mondiali per 4-1 contro il Paraguay nello stadio di Los Angeles. Tre nel primo tempo i gol statunitensi: Damián Bobadilla e doppietta di Folarin Balogun. Di Mauricio nel secondo tempo il gol della bandiera paraguayana. Sullo scadere, il sigillo di Giovanni Reyna