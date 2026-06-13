Mondiali, le news di oggi e tutti i risultati

Tom Cruise, Paris Hilton, Jamie Foxx, Owen Wilson. Poi George Lucas (con consorte Mellody Hobson), Brad Pitt e Sofia Vergara: per una sera Hollywood si è trasferita a Inglewood, a sud della metropoli losangelina, dove il SoFi Stadium ospita l'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026 contro il Paraguay. Ad assistere al match sono arrivati alcuni dei nomi più noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. L'eroe di Mission Impossible, in completo color melanzana, è arrivato insieme all'amico David Beckham, che poche ore prima ha ricevuto la più duratura tra le onorificenze locali: la stella sulla Walk of Fame. Anche questo un segnale di come le istituzioni cittadine provino a far crescere la febbre per il calcio, non certo lo sport preferito dei californiani. Eppure, gli spalti della gigantesca arena costruita a un passo dall'aeroporto alla fine erano quasi completamente pieni, anche se non sono stati venduti tutti i 70.000 biglietti. E le prime linee dello spettacolo hanno fatto da degno contrappunto al parterre che accompagna le partite dei Nicks a New York. Sulle tribune sono stati avvistati anche gli attori Halle Berry, Rob Lowe, mentre Paris Hilton ha attirato l'attenzione sul tappeto blu con un top a righe rosse e bianche. I fotografi hanno immortalato anche Jamie Foxx accanto a Vince Vaughn. Presenti anche la cantante e attrice Teyana Taylor (Una battaglia dopo l'altra) e Shaboozey, autore della hit 'A Bar Song (Tipsy)', Jaafar Jackson (reduce dal successo al box office del biopic sullo zio Michael) e il creatore di Microsoft Bill Gates.