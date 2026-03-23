Italia, il calendario dei playoff Mondiali 2026: avversarie, date e orari partite
È la settimana delle semifinali valide per i playoff Mondiali, con 16 squadre europee distribuite in 4 percorsi: chi vince ogni percorso si qualificherà per la Coppa del mondo. Anche gli Azzurri sono coinvolti negli spareggi: tutte le semifinali si disputeranno giovedì 26 marzo, la nostra Nazionale di Gattuso sarà impegnata contro l'Irlanda del Nord alle 20.45 a Bergamo. Le quattro finali sono in programma martedì 31 marzo. Di seguito il calendario completo
- Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord: giovedì 26 marzo alle 20.45 - a Bergamo
- Eventuale finale: Galles/Bosnia ed Erzegovina contro ITALIA: martedì 31 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare) - in trasferta
- Giovedì 26 marzo 2026 alle 20.45 a Bergamo
- Giovedì 26 marzo 2026 alle 20.45
- Giovedì 26 marzo 2026 alle 20.45
- Giovedì 26 marzo 2026 alle 20.45
- Giovedì 26 marzo 2026 alle 18
- Giovedì 26 marzo 2026 alle 20.45
- Giovedì 26 marzo 2026 alle 20.45
- Giovedì 26 marzo 2026 alle 20.45
- Martedì 31 marzo 2026 alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare)
- Martedì 31 marzo 2026 alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare)
- Martedì 31 marzo 2026 alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare)
- Martedì 31 marzo 2026 alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare)