È la settimana delle semifinali valide per i playoff Mondiali, con 16 squadre europee distribuite in 4 percorsi: chi vince ogni percorso si qualificherà per la Coppa del mondo. Anche gli Azzurri sono coinvolti negli spareggi: tutte le semifinali si disputeranno giovedì 26 marzo, la nostra Nazionale di Gattuso sarà impegnata contro l'Irlanda del Nord alle 20.45 a Bergamo. Le quattro finali sono in programma martedì 31 marzo. Di seguito il calendario completo

NAZIONALE, I CONVOCATI DI GATTUSO PER I PLAYOFF