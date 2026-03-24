Sarà l'olandese Danny Makkelie l'arbitro di Italia-Irlanda del Nord, partita valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026, in programma giovedì 26 marzo alle 20:45. Il 43enne ha 4 precedenti con l'Italia in partite ufficiali

Ufficializzati da Uefa le squadre arbitrali per i playoff di qualificazione al Mondiale 2026. A dirigere la partita tra Italia e Irlanda del Nord (calcio d'inizio giovedì 26 marzo alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo) sarà il 43enne olandese Danny Makkelie, con i connazionali Steegstra e De Vries assistenti. Il quarto uomo sarà lo spagnolo Jesùs Gil Manzano. Al Var si siederà un'altra coppia olandese, composta da Van Boekel e Manschot come Avar.