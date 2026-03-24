Italia-Irlanda del Nord, l'Uefa designa l'arbitro olandese Makkelie: i precedentiplayoff mondiali
Sarà l'olandese Danny Makkelie l'arbitro di Italia-Irlanda del Nord, partita valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026, in programma giovedì 26 marzo alle 20:45. Il 43enne ha 4 precedenti con l'Italia in partite ufficiali
Ufficializzati da Uefa le squadre arbitrali per i playoff di qualificazione al Mondiale 2026. A dirigere la partita tra Italia e Irlanda del Nord (calcio d'inizio giovedì 26 marzo alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo) sarà il 43enne olandese Danny Makkelie, con i connazionali Steegstra e De Vries assistenti. Il quarto uomo sarà lo spagnolo Jesùs Gil Manzano. Al Var si siederà un'altra coppia olandese, composta da Van Boekel e Manschot come Avar.
Makkelie, i precedenti con l'Italia
L'Italia è già stata diretta in passato da Makkelie, precisamente in quattro circostanze. Il debutto del fischietto olandese con gli azzurri risale al 9 ottobre 2016, anche in quel caso durante le qualificazioni ai Mondiali, nella partita vinta dall'Italia 3-2 in Macedonia del Nord. Oltre a un dimenticabile 0-0 nella Nations League del 2018 con il Portogallo, Makkelie ha diretto l'Italia in due partite nelle ultime due edizioni degli Europei: l'esordio casalingo della Nazionale agli Europei 2021, quando la squadra di Mancini sconfisse 3-0 la Turchia all'Olimpico di Roma. Nell'edizione del 2024, invece, Makkelie arbitrò il match tra Italia e Croazia, deciso da un gol allo scadere di Zaccagni per l'1-1 finale che sancì il passaggio agli ottavi per la Nazionale.