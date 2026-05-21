Harry Maguire ha 'spoilerato' su Instagram la sua non convocazione per il Mondiale del 2026. Tutt'altro che velata la sua critica alla scelta di Tuchel: "Ero sicuro di poter fare grandi cose quest'estate dopo la stagione che ho avuto, non ho mai amato nulla come indossare quella maglietta". Intanto c'è attesa per l'ufficialità dei 26 inglesi. E potrebbe non essere l'unico taglio eccellente… MONDIALI, I CONVOCATI SQUADRA PER SQUADRA

Ma ve lo ricordate Harry Maguire appoggiato alla tribuna mentre parla con la sua ragazza ai Mondiali del 2018? L'Inghilterra aveva appena battuto la Svezia e proprio lui aveva segnato uno dei gol decisivi per il pass semifinale. Sguardo un po' da dongiovanni, ma con una velata pacatezza di chi può fare il titolare e pilastro della difesa inglese ai Mondiali con grande nonchalance. E forse, al tempo, era proprio così. Poi la caduta, i meme crudeli, il Man United in perenne crisi di risultati (ma non quest'anno!) e, oggi, la seconda esclusione di fila in un grande torneo internazionale: dopo Euro 2024, anche il Mondiale 2026.

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"Mai amato nulla come giocare per la mia nazionale" Le convocazioni di Tuchel non sono ancora ufficiali (a proposito, a non convocarlo a Euro 2024 era stato Southgate), ma a spoilerare la sua assenza ci ha pensato proprio lui, con amarezza social: "Ero sicuro che avrei potuto fare una grande parte quest'estate per il mio Paese dopo la stagione che ho avuto" - ha scritto. "Sono rimasto scioccato e devastato dalla decisione. Non ho mai amato niente come indossare quella maglia e rappresentare il mio Paese. Auguro ai giocatori tutto il meglio per quest'estate".

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Euro 2016 da tifoso, Mondiali 2018 da protagonista E dire che la storia di Maguire con la nazionale inglese era praticamente iniziata con un Mondiale, quel Mondiale, quello di quando era un meme positivo, un po' da 'spaccone', quello dove l'Inghilterra stava tornando a fare la voce grossa e quando il motto it's coming home iniziava a circolare a voce neanche troppo bassa. Prima di Russia 2018 aveva giocato appena cinque partite coi three lions, una sola ufficiale, ma veniva da una grande stagione col Leicester e sì, era stato convocato. Anzi, ancora meglio: era stato convocato per fare il titolare, quando — solo tornando al torneo precedente, Euro 2016 — la nazionale la seguiva da tifoso; parola sua: "Due anni fa ero in Francia a guardare l'Inghilterra con i miei amici. Ora sono sull'aereo per la Russia. Come sono cambiate le cose. Crederci sempre". Ecco, quel tweet, letto oggi, suona decisamente amaro.

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