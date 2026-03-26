Playoff Mondiali e amichevoli: le partite su Sky

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Playoff Mondiali 2026 e le amichevoli su Sky

guida tv

Stasera appuntamento da non perdere su Sky e NOW con i playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026. Nazionali in campo anche per le grandi amichevoli: sei le partite da seguire live tra giovedì 26 e lunedì 30 marzo

ITALIA-IRLANDA DEL NORD, L’AVVICINAMENTO LIVE

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 26 appuntamento con le semifinali valide per i playoff Mondiali, con 16 squadre europee distribuite in 4 percorsi. Giovedì sera si torna in campo per la decisiva fase playoff, con le semifinali che decreteranno quali tra le 16 squadre coinvolte accederanno alle finali di martedì 31 marzo, dove si decideranno le ultime quattro selezioni qualificate ai Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti. Otto le partite in programma: alle 18 Turchia-Romania (Sky Sport Calcio); alle 20.45 Galles-Bosnia ed Erzegovina (Sky Sport Max) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Ucraina-Svezia, Polonia-Albania, Slovacchia-Kosovo, Danimarca-Macedonia e Repubblica Ceca-Irlanda. A mezzanotte la differita della sfida tra Italia e Irlanda del Nord su Sky Sport Calcio.

Pre e post partita dell'Italia su Sky Sport 24

In diretta dalla New Balance Arena di Bergamo, Sky Sport seguirà la preparazione degli Azzurri di Gennaro Gattuso al match contro i nordirlandesi già dalla rifinitura di mercoledì, con uno studio dedicato condotto da Mario Giunta, che sarà in compagnia di Federico Zancan e Veronica Baldaccini. Giovedì, dalle 20 e dalle 22.45, lo stesso studio lascerà spazio alle analisi pre e postpartita con ancora Mario Giunta e Veronica Baldaccini, insieme a Gianfranco Teotino e, nel post, Beppe Bergomi.

Le amichevoli internazionali su Sky

Nazionali in campo anche per le grandi amichevoli internazionali. Giovedì alle 16 l’incontro tra Moldavia e Lituania (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251), mentre venerdì 27 alle 20.45 sarà la volta di Inghilterra-Uruguay (Sky Sport Calcio e su Cielo). Sabato 28 in scena alle 18 Scozia-Giappone; domenica 29 alle 15 appuntamento con Lituania-Georgia (Sky Sport Mix). Lunedì 30 doppio impegno su Sky Sport Calcio: alle 18 Cipro-Moldavia e alle 20.45 Germania-Ghana.  

La programmazione dei Playoff su Sky e NOW

Giovedì 26 marzo

  • Alle 18: TURCHIA-ROMANIA, Sky Sport Calcio. Telecronaca Federico Zancan
  • Dalle 20 e dalle 22.45: studio Pre e postpartita con Mario Giunta, Veronica Baldaccini, Gianfranco Teotino e Beppe Bergomi
  • Alle 20.45: GALLES-BOSNIA ED ERZEGOVINA, Sky Sport Max. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • Alle 20.45: DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio

UCRAINA-SVEZIA

POLONIA-ALBANIA

SLOVACCHIA-KOSOVO

DANIMARCA-MACEDONIA

REPUBBLICA CECA-IRLANDA

  • Alle 24 (differita): ITALIA-IRLANDA DEL NORD, Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

La programmazione delle amichevoli su Sky e NOW

Giovedì 26 marzo

  • Ore 16: MOLDAVIA-LITUANIA, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Telecronaca Elia Faggion

Venerdì 27 marzo

  • Ore 20.45: INGHILTERRA-URUGUAY, Sky Sport Calcio e Cielo. Telecronaca Matteo Marceddu

Sabato 28 marzo

  • Ore 18: SCOZIA-GIAPPONE, Sky Sport Arena. Telecronaca Federico Zancan

Domenica 29 marzo

  • Ore 15: LITUANIA-GEORGIA, Sky Sport Mix. Telecronaca Alberto Pucci

Lunedì 30 marzo

  • Alle 18: CIPRO-MOLDAVIA, Sky Sport Calcio. Telecronaca Federico Zancan
  • Alle 20.45: GERMANIA-GHANA, Sky Sport Calcio. Telecronaca Federico Botti

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