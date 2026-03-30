Le qualità calcistiche di Kylian Mbappè non sono certo un segreto, ma il francese del Real Madrid ha dimostrato di avere talento anche nel basket. Come si vede in un video postato dalla Nazionale francese sui propri profili social, il fuoriclasse del Real Madrid si è cimentato in un esercizio di stile, mettendo in mostra un palleggio fluido tra le gambe, prima di fare canestro dentro a un bidone presente nello spogliatoio dei Blues. Mbappè si è lasciato andare, poi, ad un'esultanza sfrenata, con un balletto simpatico che difficilmente riproporrà su un campo da calcio dopo un gol. Scherzando sui social, la stella del Real Madrid ha suggerito alla NBA di fargli un contratto da dieci giorni : chissà se qualche franchigia americana ha bisogno di un'aggiunta particolare al proprio roster in questo finale di regular season.

Mbappè e la passione per la NBA

Il basket americano è un mondo che affascina Kylian Mbappè e il francese non ha mai nascosto il suo amore per la NBA. Più volte, Mbappè è stato ritratto mentre assisteva alle partite da bordocampo, ma Kylian non si è limitato solo a fare da spettatore. Nel 2022, la NBA stipulò un accordo con Zebra Valley, la casa di produzione di proprietà dell'allora stella del PSG, che si fece fotografare con i giocatori scelti nel Draft di quell'anno, nel giorno in cui la partnership fu ufficializzata. Nel 2023, invece, diventò molto popolare il video dell'incontro di Mbappè con Victor Wembanyama, avvenuto un mese prima che il gigante di 226 cm fosse scelto dai San Antonio Spurs.

MABPPÈ-WEMBY, RIVEDI L'INCONTRO DEL 2023