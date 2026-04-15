Hugo Ekitike potrebbe aver terminato anzitempo la sua stagione, con conseguente addio ai Mondiale con la Francia. Al 27° minuto di Liverpool-Psg, nel tentativo di anticipare un difensore su un passaggio di Szoboszlai, si è accasciato a terra, accusando un forte dolore alla gamba destra, nella zona del tendine d'Achille . L'attaccante francese è stato soccorso dallo staf medico del Liverpool e anche da alcuni giocatori del Psg, con cui condivide la maglia della sua nazionale, prima di lasciare il terreno di gioco in barella . La situazione legata ad Ekitike ha subito destato grande preoccupazione tra i Reds. Anche Didier Deschamps, Ct della Francia, deve guardare con attenzione alle condizioni di Ekitike, dato che il rischio di non avere a disposizione l'ex Eintracht Francoforte ai prossimi Mondiali è molto alto . Dalla Francia l'Equipe dà per certa la rottura del tendine d'Achille: se gli esami strumentali confermassero questa diagnosi, il Liverpool dovrebbe fare a meno di lui per circa 9 mesi.

Slot: "Non vuoi mai farti male in questo momento della stagione"

Nel post-partita l'allenatore del Liverpool, Arne Slot, ha parlato dell'infortunio di Ekitike, evidenziando la gravità del problema accusato dal francese: "Penso che tutti abbiamo potuto vedere che non stava bene e non aveva un bell'aspetto, ha lasciato il campo in lacrime. Aspettiamo e vediamo cosa sarà. Nel secondo tempo è andato a casa, quindi non l'ho ancora visto. È particolarmente difficile per lui perché non vuoi mai farti male, soprattutto non in questo momento della stagione". Anche Ibrahima Konatè, compagno di squadra di Ekitike anche con la Francia, ha commentato l'infortunio del connazionale: "Non so cosa dire, perché con i Mondiali alle porte è molto, molto difficile per lui. Gli mando i miei pensieri".