Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il protagonista

Anche nel 2026 il Brasile impazzisce per Neymar: perché la sua convocazione ha un senso

Simone Dagani

Simone Dagani
©Getty

Convocato per il quarto Mondiale della carriera, 'O'Ney' entra nel gruppo di Ancelotti per portare esperienza e carisma nel gruppo, più che un reale contributo sul campo. Eppure la sua scelta ha perfettamente senso, soprattutto per i brasiliani

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ