Steve Clarke ha annunciato i 26 convocati della Scozia per i Mondiali 2026. Tra i chiamati ci sono quattro giocatori della Serie A: McTominay e Gilmour del Napoli, Ferguson del Bologna e Ché Adams del Torino. La Scozia torna a un Mondiale per la prima volta dal 1998 e nel Gruppo C affronterà Haiti, Marocco e Brasile

La Scozia ha il suo gruppo per i Mondiali 2026: Steve Clarke ha annunciato la lista dei 26 convocati con quattro giocatori provenienti dalla Serie A. McTominay e Gilmour, compagni al Napoli, oltre a Lewis Ferguson del Bologna e Ché Adams del Torino. Tra le novità il 19enne Findlay Curtis, alla prima convocazione dopo le buone prestazioni in prestito al Kilmarnock dal Rangers. In porta Clarke ha scelto il 43enne Craig Gordon oltre ad Angus Gunn del Nottingham Forest e Liam Kelly dei Rangers. In attacco confermati Ché Adams e Lyndon Dykes, con Lawrence Shankland e George Hirst a completare il reparto. La Scozia esordirà il 14 giugno contro Haiti a Boston, poi il 19 giugno contro il Marocco, sempre a Boston, e infine il 24 giugno a Miami contro il Brasile. Prima del Mondiale, due amichevoli: il 30 maggio ad Hampden Park contro il Curacao e poi un test negli USA contro la Bolivia.