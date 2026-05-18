Carlo Ancelotti ha ufficializzato la lista dei 26 convocati del Brasile per i Mondiali 2026 e tra i nomi scelti c'è anche Neymar. L'attaccante del Santos farà parte della Seleção che volerà tra Stati Uniti, Canada e Messico per la Coppa del Mondo. Presenti anche due giocatori della Serie A: Bremer della Juventus e Wesley della Roma. "Non ho paura di dire che possiamo vincere", ha aggiunto il Ct

La decisione più attesa è arrivata. Carlo Ancelotti ha inserito Neymar nella lista definitiva dei 26 convocati del Brasile per i Mondiali 2026 , mettendo fine ai dubbi che accompagnavano il futuro del numero 10 in verdeoro. Negli ultimi mesi le condizioni fisiche dell'ex Barcellona e PSG avevano alimentato interrogativi continui in Brasile . Neymar, oggi al Santos, è stato infatti tormentato dagli infortuni dal 2022 in avanti, disputando una cinquantina di partite nelle ultime quattro stagioni tra Arabia Saudita e campionato brasiliano. Nonostante questo, Ancelotti ha deciso di puntare sulla sua esperienza e sul peso che il giocatore può avere all'interno dello spogliatoio della Seleção .

Le parole di Ancelotti: "Non ho paura di dire che possiamo vincere"

Prima dell'elenco dei convocati, Carlo Ancelotti ha analizzato le sue scelte in vista del Mondiale: "Non ho paura di dire che possiamo vincere la Coppa, perché le aspettative sono alte. La motivazione è un aspetto importante nella preparazione per questa Coppa. Abbiamo una lista di giocatori in grado di sviluppare un calcio di qualità, con spirito collettivo, qualità. La lista perfetta non esiste, ne sono certo. Devo dire che la squadra perfetta non vincerà il Mondiale, una squadra perfetta non esiste. Credo che la squadra più resiliente possa vincere. Noi vogliamo essere quella squadra...". E sulle esclusioni, ha aggiunto: "Ho detto che c'era molta concorrenza, ed è vero. Alcuni giocatori che erano con noi non saranno contenti. Mi dispiace". Sul calcio brasiliano in generale, Carlo Ancelotti ha parlato così: "Penso che vivere qui, vivere il calcio, stare con i tifosi brasiliani... mi faccia sentire molto bene. Il lavoro svolto dalla commissione nell'ultimo anno è stato ottimo, ben fatto, con competenza, personalità e anche spirito competitivo. Credo di avere tutte le informazioni necessarie per stilare una lista con meno errori". Una chiosa ironica da parte del ct del Brasile: "Ho ricevuto molti consigli, davvero tanti. Da giornalisti, cantanti... Da tutto il mondo".