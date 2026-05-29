Da 4 mila follower a un milione: Tim Payne, lo sconosciuto diventato l'idolo dei Mondialinuova zelanda
Il difensore neozelandese, che fino a pochi giorni fa era il calciatore meno seguito sui social tra tutti i convocati al Mondiale, è diventato in poche ore una vera e propria celebrità di Internet: merito di un content creator argentino
E se rendessimo protagonista del Mondiale il calciatore meno conosciuto? Questa è stata la missione di Valen Scarsini, in arte 'Elscarso', content creator argentino di calcio con oltre un milione e mezzo di follower sui social. Trovare il giocatore meno seguito online e renderlo l'idolo dei Mondiali 2026, qualcuno che i tifosi di ogni nazione possano tifare insieme. Le sue ricerche sono arrivate a Tim Payne, difensore della Nuova Zelanda e del Wellington Phoenix con soli 4 mila followers su Instagram e 200 'mi piace' per post. Dopo che 'Elscarso' ha invitato tutti a seguirlo, il calciatore è arrivato in meno di due giorni a oltre un milione e mezzo di followers, superando lo stesso content creator e Chris Wood, il calciatore neozelandese più conosciuto, almeno fino ad oggi. Ogni suo post (anche quelli di dieci anni fa) conta centinaia di migliaia di like e commenti dai suoi nuovi 'fan' argentini, che gli hanno persino dedicato un coro. Payne ha voluto ringraziare il supporto con un video in uno spagnolo 'maccheronico' imparato in qualche ora su Internet.
Chi è Tim Payne
Difensore classe 1994, esordisce nel 2009 nell'Auckland City prima di arrivare in Europa nel 2012 ai Blackburn Rovers. Nel 2014 torna in patria, dove resta per tutta la sua carriera, esclusa una parentesi negli Stati Uniti con la seconda squadra dei Portland Timbers. Con la Nazionale vanta 50 presenze e 3 gol. Dopo aver fatto la storia sui social, Tim Payne e la Nuova Zelanda cercheranno di ripetersi in campo: alla vigilia del loro terzo Mondiale (dopo quelli del 1982 e del 2010) devono ancora vincere una partita. Proveranno a farlo nel girone G con Belgio, Iran ed Egitto.