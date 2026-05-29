E se rendessimo protagonista del Mondiale il calciatore meno conosciuto? Questa è stata la missione di Valen Scarsini, in arte 'Elscarso', content creator argentino di calcio con oltre un milione e mezzo di follower sui social. Trovare il giocatore meno seguito online e renderlo l'idolo dei Mondiali 2026, qualcuno che i tifosi di ogni nazione possano tifare insieme. Le sue ricerche sono arrivate a Tim Payne, difensore della Nuova Zelanda e del Wellington Phoenix con soli 4 mila followers su Instagram e 200 'mi piace' per post. Dopo che 'Elscarso' ha invitato tutti a seguirlo, il calciatore è arrivato in meno di due giorni a oltre un milione e mezzo di followers, superando lo stesso content creator e Chris Wood, il calciatore neozelandese più conosciuto, almeno fino ad oggi. Ogni suo post (anche quelli di dieci anni fa) conta centinaia di migliaia di like e commenti dai suoi nuovi 'fan' argentini, che gli hanno persino dedicato un coro. Payne ha voluto ringraziare il supporto con un video in uno spagnolo 'maccheronico' imparato in qualche ora su Internet.