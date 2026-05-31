Mondiali, cambia il Var: potrà intervenire prima di corner e punizioni

Mondiali, cambia il Var: potrà intervenire prima di corner e punizioniLA NOVITA'
Al Mondiale debutta una novità sul protocollo Var approvata dall’Ifab: il Var potrà richiamare l’arbitro per rivedere scorrettezze evidenti della squadra attaccante avvenute prima della rimessa in gioco da corner o punizione, se incidono su gol, rigori o sanzioni. In caso di infrazione, scatteranno eventuali cartellini e la ripetizione del calcio piazzato. La misura sarà valutata dopo il torneo
Novità in vista al Mondiale per il protocollo del Var. E’ stato approvato dall’Ifab, l'organo indipendente che sovrintende le regole del calcio a livello globale, un chiarimento che riguarda le chiare condotte scorrette, commesse dalla squadra che attacca, prima che il pallone venga messo in gioco su calcio d’angolo o su calcio di punizione, e che abbiano un impatto diretto su un gol, un rigore o una sanzione disciplinare. Durante le partite del Mondiale, il Var potrà intervenire per invitare l’arbitro a una revisione sul campo: se il direttore di gara verificherà l’infrazione, ci saranno gli eventuali cartellini e l’angolo o la punizione saranno ripetuti. Il chiarimento è pensato, ad esempio, per sanzionare quei blocchi irregolari sul portiere o sul difensore prima che il pallone sia in gioco, cui segue la realizzazione di una rete. Attualmente il Var non può intervenire perché il gioco è ripreso dopo il fatto. Il chiarimento verrà riesaminato dopo il Mondiale, prima che vengano prese decisioni su una sua applicazione più ampia.