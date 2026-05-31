Mondiali, cambia il Var: potrà intervenire prima di corner e punizioni

Novità in vista al Mondiale per il protocollo del Var. E’ stato approvato dall’Ifab, l'organo indipendente che sovrintende le regole del calcio a livello globale, un chiarimento che riguarda le chiare condotte scorrette, commesse dalla squadra che attacca, prima che il pallone venga messo in gioco su calcio d’angolo o su calcio di punizione, e che abbiano un impatto diretto su un gol, un rigore o una sanzione disciplinare. Durante le partite del Mondiale, il Var potrà intervenire per invitare l’arbitro a una revisione sul campo: se il direttore di gara verificherà l’infrazione, ci saranno gli eventuali cartellini e l’angolo o la punizione saranno ripetuti. Il chiarimento è pensato, ad esempio, per sanzionare quei blocchi irregolari sul portiere o sul difensore prima che il pallone sia in gioco, cui segue la realizzazione di una rete. Attualmente il Var non può intervenire perché il gioco è ripreso dopo il fatto. Il chiarimento verrà riesaminato dopo il Mondiale, prima che vengano prese decisioni su una sua applicazione più ampia.