Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali, cambia il Var: potrà intervenire prima di corner e punizioni

LA NOVITA'

Al Mondiale debutta una novità sul protocollo Var approvata dall’Ifab: il Var potrà richiamare l’arbitro per rivedere scorrettezze evidenti della squadra attaccante avvenute prima della rimessa in gioco da corner o punizione, se incidono su gol, rigori o sanzioni. In caso di infrazione, scatteranno eventuali cartellini e la ripetizione del calcio piazzato. La misura sarà valutata dopo il torneo

SOSTITUZIONE LENTA: L'ARBITRO LASCIA LA SQUADRA IN 10

Novità in vista al Mondiale per il protocollo del Var. E’ stato approvato dall’Ifab, l'organo indipendente che sovrintende le regole del calcio a livello globale, un chiarimento che riguarda le chiare condotte scorrette, commesse dalla squadra che attacca, prima che il pallone venga messo in gioco su calcio d’angolo o su calcio di punizione, e che abbiano un impatto diretto su un gol, un rigore o una sanzione disciplinare. Durante le partite del Mondiale, il Var potrà intervenire per invitare l’arbitro a una revisione sul campo: se il direttore di gara verificherà l’infrazione, ci saranno gli eventuali cartellini e l’angolo o la punizione saranno ripetuti.  Il chiarimento è pensato, ad esempio, per sanzionare quei blocchi irregolari sul portiere o sul difensore prima che il pallone sia in gioco, cui segue la realizzazione di una rete. Attualmente il Var non può intervenire perché il gioco è ripreso dopo il fatto. Il chiarimento verrà riesaminato dopo il Mondiale, prima che vengano prese decisioni su una sua applicazione più ampia.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Mondiali, cambia il Var su corner e punizioni

LA NOVITA'

Al Mondiale debutta una novità sul protocollo Var approvata dall’Ifab: il Var potrà richiamare...

Ancelotti: "Neymar sarà con noi al Mondiale"

brasile

Il Ct del Brasile mette fine ai dubbi: Neymar sarà al Mondiale 2026 con il Brasile. In conferenza...

Tim Payne, da sconosciuto a 'celebrità': la storia

nuova zelanda

Il difensore neozelandese, che fino a pochi giorni fa era il calciatore meno seguito sui social...

Infortunio muscolare per Neymar: out 2-3 settimane

BRASILE

Infortunio muscolare per Neymar: il medico della Nazionale verdeoro Rodrigo Lasmar ha confermato...

Amichevoli internazionali pre Mondiali 2026 su Sky

guida tv

Lo spettacolo del calcio internazionale continua su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 28 si...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE