Lamine Yamal torna ad allenarsi in gruppo con la Spagna: la stella del Barcellona, che si è infortunata al bicipite femorale sinistro lo scorso 22 aprile durante la partita contro il Celta Vigo, ha ammesso di aver avuto "paura" di perdere il Mondiale: "Pregavo dentro di me che non fosse nulla, perché vedevo la Coppa del Mondo alle porte e sapevo che un infortunio di questa natura non è mai per poco tempo"

Lamine Yamal si è allenato in gruppo con la nazionale spagnola: un segnale importante in vista del Mondiale, che inizia l'11 giugno. Il diciottenne del Barcellona aveva vissuto settimane di apprensione dopo l'infortunio al bicipite femorale sinistro subito il 22 aprile nella partita di Liga contro il Celta Vigo. Ai media della Federazione spagnola, Yamal ha raccontato la paura di quei momenti: "Ho pregato dentro di me che non fosse nulla, che fosse solo un crampo o qualcosa del genere, perché vedevo il Mondiale alle porte e sapevo che un infortunio di questa natura non è mai per poco tempo". Il giovane fuoriclasse ha ammesso di aver temuto soprattutto una ricaduta che avrebbe potuto costargli la Coppa del Mondo: "Avevo paura che fosse seria e soprattutto che, anche se non fosse stata grave, sarei potuto ricadere e perdere il Mondiale".