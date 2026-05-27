Mondiali 2026, i ritiri delle squadre: l'Iran andrà in Messico
L'Iran ha spostato la sede del proprio ritiro in vista dei Mondiali di calcio. Inizialmente previsto in Arizona, dopo il rifiuto delle autorità americane di ospitare la delegazione e grazie all'intervento della presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, la nazionale iraniana si allenerà a Tijuana, in Messico... a pochi chilometri del confine americano. E le altre squadre? Ecco la mappa dei loro ritiri
- University of Kansas, Kansas City
- Missouri (USA)
- Austin FC Stadium, Austin
- Texas (USA)
- Sporting KC Training Centre, Kansas City
- Missouri (USA)
- Oakland Roots / Soul Training Facility, San Francisco
- California (USA)
- UC Santa Barbara Harder Stadium, Goleta
- California (USA)
- Seattle Sounders FC Performance Centre and Cluhouse, Renton
- Stato di Washington (USA)
- RSL Stadium, Sandy
- Utah (USA)
- Columbia Park Training Facility, Morristown
- New Jersey (USA)
- National Soccer Development Centre, Vancouver
- Canada
- Waters Sportsplex, Tampa
- Florida (USA)
- Academia Atlas FC, Guadalajara
- Messico
- Chivas Verde Valle, Guadalajara
- Messico
- Philadelphia Union, Philadelphia
- Pennsylvania (USA)
- Episcopal High School, Alexandria
- Virginia (USA)
- Florida Atlantic University, Boca Raton
- Florida (USA)
- Columbus Crew Performance Centre, Columbus
- Ohio (USA)
- Gonzaga University, Spokane
- Stato di Washington (USA)
- Bentley University, Boston
- Massachussetts (USA)
- Wake Forest University, Winstom-Salem
- North Carolina (USA)
- Bryan University, Boston
- Massachussetts (USA)
- Nashville FC, Nashville
- Tennessee (USA)
- University of Portland, Portland
- Oregon (USA)
- Stockton University, Galloway
- New Jersey (USA)
- Swope Soccer Village, Kansas City
- Missouri (USA)
- Centro Xoloitzcuintle, Tijuana
- Messico
- The Greenbrier Sports Performance Centre, Greenbrier County
- West Virginia (USA)
- The Pingry School, Basking Ridge
- New Jersey (USA)
- Centro de Alto Rendimiento, Città del Messico
- Messico
- UNC Greensboro, Greensboro
- North Carolina (USA)
- Torero Stadium, University of San Diego, San Diego
- California (USA)
- KC Current Training Facility, Kansas City
- Missouri (USA)
- Nottawasaga Training Site, New Tecumseth
- Canada
- Spartan Soccer Complex, San Francisco
- California (USA)
- Gardens North County District Park, Palm Beach Gardens
- Florida (USA)
- Westmont College, Santa Barbara
- California (USA)
- Mansfield Multipurpose Stadium, Dallas
- Texas (USA)
- Houston Training Centre, Houston
- Texas (USA)
- Charlotte FC, Charlotte
- North Carolina (USA)
- Rutgers University, New Brunswick
- New Jersey (USA)
- Baylor School, Chattanooga
- Tennessee (USA)
- Great Park Sports Complex, Irvine
- California (USA)
- CF Pachuca, Universidad del Futbol, Pachuca
- Messico
- FC Dallas Stadium, Dallas
- Texas (USA)
- SDJA, San Diego
- California (USA)
- Rayados Training Centre, Monterrey
- Messico
- Arizona Athletic Grounds, Mesa
- Arizona (USA)
- Mayakoba Training Centre Cancun, Cancun
- Messico
- Atlanta United Training Centre, Atlanta
- Georgia (USA)