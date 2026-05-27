L'Iran ha spostato la sede del proprio ritiro in vista dei Mondiali di calcio. Inizialmente previsto in Arizona, dopo il rifiuto delle autorità americane di ospitare la delegazione e grazie all'intervento della presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, la nazionale iraniana si allenerà a Tijuana, in Messico... a pochi chilometri del confine americano. E le altre squadre? Ecco la mappa dei loro ritiri

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