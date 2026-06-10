I Mondiali 2026 iniziano in un clima sicuramente particolare per l'Iran. Il ministro dello Sport e della Gioventù della Repubblica Islamica, Ahmad Donyamali, ha dichiarato che il team manager della nazionale avrà il dovere di interrompere la partita qualora negli stadi dovessero comparire bandiere non ufficiali o venissero scanditi slogan di protesta. "Se dovessimo vedere una bandiera o un simbolo diverso da quello della Repubblica Islamica dell'Iran, o se venissero intonati slogan che violano le norme — ha dichiarato Donyamali, citato da France Presse — il dirigente della squadra avrà certamente il dovere di interrompere la partita".