 Mondiali 2026, Iran in Messico con scorta militare | Sky Sport
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Mondiali 2026, l'Iran sbarca in Messico con scorta militare dopo il caos visti Usa

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La nazionale di calcio iraniana è arrivata domenica 7 giugno in Messico, dopo che Washington ha negato i visti ad alcuni membri dello staff tecnico. I giocatori e lo staff tecnico sono sbarcati dall'aereo in un aeroporto sorvegliato da moltissimi militari, pattugliato da soldati della Guardia Nazionale messicana, dove li attendeva un piccolo gruppo di tifosi che sventolavano bandiere iraniane. Dopo l'arrivo, lunedì primo allenamento a porte chiuse

MONDIALI, TUTTI I CONVOCATI - IL VIDEO DELL'ARRIVO DELL'IRAN

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