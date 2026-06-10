Portogallo-Nigeria 2-1, gol e highlights: la decide una rete di Conceiçaoamichevole
Una vittoria nell'ultima amichevole pre Mondiale per il Portogallo che batte la Nigeria 2-1. Martinez schiera due formazioni nei due tempi per testare tutti gli uomini della rosa. Nella prima frazione vantaggio portoghese segnato da Pedro Neto ma la Nigeria pareggia con Adams. Nella ripresa, il guizzo vincente è dello juventino Conceiçao che regala la vittoria ai sui
PORTOGALLO-NIGERIA 2-1
23' Neto (P), 37' A. Adams (N), 75' Conceiçao (P)
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Semedo (46' Cancelo), Ruben Dias, Gonçalo Inacio (46' Veiga), Dalot (46' Nuno Mendes, 80' Nunes); Joao Neves (46' Ruben Neves), Vitinha (46' Costa); Trincao (46' Conceiçao), B. Fernandes (46' B. Silva), Pedro Neto (46' Joao Felix); Ronaldo (64' Ramos). Ct. Martinez
NIGERIA (4-3-1-2): Okoye; Akpan (60' Bewene), Ajaiy (60' Sanusi), Bassey, Onyemaechi; Nadi (79' Fernandez), Ndidi (60' Onyedika), Iwobi (89' Otele); Dele Bashiru (60' Onyeka); Adams (79' Onuachu), Simon (60' Moffi). Ct. Chelle
Il Portogallo chiude il periodo di preparazione ai Mondiali 2026 con un convincente successo sulla Nigeria per 2-1. Gara utile per Roberto Martinez per testare praticamente tutti gli uomini della rosa. Il Portogallo schiera due formazioni, una nel primo tempo e l'altra che disputa la ripresa. Buone indicazioni anche per la Nigeria di Chelle che si è dimostrato avversario ostico e fisico. Parte bene il Portogallo che schiera, come sempre, Cristiano Ronaldo al centro dell'attacco ma è Pedro Neto a portare avanti gli uomini di Martinez al 23'. La Nigeria non resta di certo a guardare e trova la rete del pari al 37' con Adams.
Come detto, nell'intervallo Martinez cambia tutti gli effettivi e la qualità del Portogallo non diminuisce, semmai aumenta. I portoghesi vogliono vincere la partita e fanno valere il maggior tasso tecnico. Lo juventino Conceiçao segna la rete del vantaggio al 75'. La Nigeria abbozza a una reazione alla ricerca del pareggio ma la squadra di Martinez porta a casa un risultato che dà fiducia in vista dell'esordio di mercoledì 17 con la Repubblica Democratica del Congo.