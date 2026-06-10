Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Portogallo-Nigeria 2-1, gol e highlights: la decide una rete di Conceiçao

amichevole

Una vittoria nell'ultima amichevole pre Mondiale per il Portogallo che batte la Nigeria 2-1. Martinez schiera due formazioni nei due tempi per testare tutti gli uomini della rosa. Nella prima frazione vantaggio portoghese segnato da Pedro Neto ma la Nigeria pareggia con Adams. Nella ripresa, il guizzo vincente è dello juventino Conceiçao che regala la vittoria ai sui

TUTTE LE NOTIZIE SUI MONDIALI

PORTOGALLO-NIGERIA 2-1

23' Neto (P), 37' A. Adams (N), 75' Conceiçao (P)
 

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Semedo (46' Cancelo), Ruben Dias, Gonçalo Inacio (46' Veiga), Dalot (46' Nuno Mendes, 80' Nunes); Joao Neves (46' Ruben Neves), Vitinha (46' Costa); Trincao (46' Conceiçao), B. Fernandes (46' B. Silva), Pedro Neto (46' Joao Felix); Ronaldo (64' Ramos). Ct. Martinez
 

NIGERIA (4-3-1-2): Okoye; Akpan (60' Bewene), Ajaiy (60' Sanusi), Bassey, Onyemaechi; Nadi (79' Fernandez), Ndidi (60' Onyedika), Iwobi (89' Otele); Dele Bashiru (60' Onyeka); Adams (79' Onuachu), Simon (60' Moffi). Ct. Chelle

 

Il Portogallo chiude il periodo di preparazione ai Mondiali 2026 con un convincente successo sulla Nigeria per 2-1. Gara utile per Roberto Martinez per testare praticamente tutti gli uomini della rosa. Il Portogallo schiera due formazioni, una nel primo tempo e l'altra che disputa la ripresa. Buone indicazioni anche per la Nigeria di Chelle che si è dimostrato avversario ostico e fisico. Parte bene il Portogallo che schiera, come sempre, Cristiano Ronaldo al centro dell'attacco ma è Pedro Neto a portare avanti gli uomini di Martinez al 23'. La Nigeria non resta di certo a guardare e trova la rete del pari al 37' con Adams.

Come detto, nell'intervallo Martinez cambia tutti gli effettivi e la qualità del Portogallo non diminuisce, semmai aumenta. I portoghesi vogliono vincere la partita e fanno valere il maggior tasso tecnico. Lo juventino Conceiçao segna la rete del vantaggio al 75'. La Nigeria abbozza a una reazione alla ricerca del pareggio ma la squadra di Martinez porta a casa un risultato che dà fiducia in vista dell'esordio di mercoledì 17 con la Repubblica Democratica del Congo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

Infantino: "L'arbitro? Non controlliamo tutto..."

Mondiali

Il presidente della Fifa ha parlato del visto negato all'arbitro somalo: "Abbiamo cercato di...

Brasile, dedicato murale di 200 metri a Neymar

video

In Brasile, si sa, quando c'è il Mondiale il calcio invade letteralmente le strade. E se il...

Ai Mondiali Haaland diventa Erling Braut Haaland

norvegia

Erling Haaland cambia cognome… almeno sulla maglia della Norvegia. L'attaccante del Manchester...

Cannavaro: "Controlli negli Usa? Nessuno scandalo"

uzbekistan

Fabio Cannavaro fa chiarezza dopo le immagini diffuse nelle ultime ore sui controlli subiti dalla...

Ancelotti fa 67 anni, il Brasile lo festeggia così

video

Carlo Ancelotti compie 67 anni e il suo Brasile lo ha festeggiato all'inizio dell'allenamento. Il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE