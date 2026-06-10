PORTOGALLO-NIGERIA 2-1

23' Neto (P), 37' A. Adams (N), 75' Conceiçao (P)



PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Semedo (46' Cancelo), Ruben Dias, Gonçalo Inacio (46' Veiga), Dalot (46' Nuno Mendes, 80' Nunes); Joao Neves (46' Ruben Neves), Vitinha (46' Costa); Trincao (46' Conceiçao), B. Fernandes (46' B. Silva), Pedro Neto (46' Joao Felix); Ronaldo (64' Ramos). Ct. Martinez



NIGERIA (4-3-1-2): Okoye; Akpan (60' Bewene), Ajaiy (60' Sanusi), Bassey, Onyemaechi; Nadi (79' Fernandez), Ndidi (60' Onyedika), Iwobi (89' Otele); Dele Bashiru (60' Onyeka); Adams (79' Onuachu), Simon (60' Moffi). Ct. Chelle

Il Portogallo chiude il periodo di preparazione ai Mondiali 2026 con un convincente successo sulla Nigeria per 2-1. Gara utile per Roberto Martinez per testare praticamente tutti gli uomini della rosa. Il Portogallo schiera due formazioni, una nel primo tempo e l'altra che disputa la ripresa. Buone indicazioni anche per la Nigeria di Chelle che si è dimostrato avversario ostico e fisico. Parte bene il Portogallo che schiera, come sempre, Cristiano Ronaldo al centro dell'attacco ma è Pedro Neto a portare avanti gli uomini di Martinez al 23'. La Nigeria non resta di certo a guardare e trova la rete del pari al 37' con Adams.



Come detto, nell'intervallo Martinez cambia tutti gli effettivi e la qualità del Portogallo non diminuisce, semmai aumenta. I portoghesi vogliono vincere la partita e fanno valere il maggior tasso tecnico. Lo juventino Conceiçao segna la rete del vantaggio al 75'. La Nigeria abbozza a una reazione alla ricerca del pareggio ma la squadra di Martinez porta a casa un risultato che dà fiducia in vista dell'esordio di mercoledì 17 con la Repubblica Democratica del Congo.